Πώς «διάβασε» τα εξάμηνα των τραπεζών η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ

Ισχυρή οργανική κερδοφορία, ανθεκτική ποιότητα ενεργητικού και συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση: αυτό είναι το τρίπτυχο που, σύμφωνα με την ανάλυση της Κύκλος Χρηματιστηριακής, χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα α' εξαμήνου 2026 του ελληνικού τραπεζικού κλάδου.

Παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων, οι τράπεζες κατάφεραν να διατηρήσουν υψηλές αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων, στηριζόμενες στην αύξηση των δανείων, στην ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες και στην αυστηρή διαχείριση κόστους.

Τα συνολικά καθαρά κέρδη (reported) των πέντε εισηγμένων τραπεζών διαμορφώθηκαν σε €2.617 εκατ., έναντι €2.554 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αυξημένα κατά 2,25%. Η εικόνα των guidance είναι εξίσου εύγλωττη: οι περισσότερες διοικήσεις αναβάθμισαν τους στόχους τους για το 2026, με εξαίρεση την Πειραιώς, που προχώρησε σε πιο επιλεκτικές αναβαθμίσεις, διατηρώντας συντηρητική στάση.

Ποιος κέρδισε τι

Η χρηματιστηριακή «μοιράζει» τα πρωτεία ως εξής: η Eurobank αναδεικνύεται η πιο κερδοφόρα, με καθαρά κέρδη €738 εκατ. (+6,8% σε ετήσια βάση) και την υψηλότερη προσαρμοσμένη κερδοφορία (€776 εκατ.), υποστηριζόμενη από τη σημαντική συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων. Στο ενεργητικό της πιστώνεται και η μεγαλύτερη συνολική πιστωτική επέκταση, ύψους €2,7 δισ.

Η Εθνική, παρά την υποχώρηση των κερδών κατά 5,8% (στα €661 εκατ.), χαρακτηρίζεται από την Κύκλος ως η τράπεζα με την υψηλότερη ποιότητα κερδοφορίας και τον ισχυρότερο ισολογισμό του κλάδου: κόστος κινδύνου μόλις 38 μονάδες βάσης, κάλυψη NPE 105% και CET1 17,3% — με τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων στο 21%, ο οποίος, όπως σημειώνεται, προσφέρει το μεγαλύτερο περιθώριο για υψηλότερες διανομές και πιθανές στρατηγικές κινήσεις.

Σημαντικό στοιχείο, δε, ότι η διοίκηση επιβεβαίωσε πως το πρώτο τρίμηνο αποτέλεσε το χαμηλό σημείο του κύκλου για τα καθαρά έσοδα από τόκους, αναβαθμίζοντας παράλληλα το guidance.

Η Πειραιώς εμφάνισε κέρδη €617 εκατ. (+10,4%), διατηρώντας RoTE 16%, ενσωματώνοντας πλέον μεγαλύτερη συμβολή από την Εθνική Ασφαλιστική. Το στοιχείο που ξεχωρίζει η ανάλυση είναι η διαφοροποίηση των εσόδων: οι προμήθειες εκτινάχθηκαν κατά 42%, με ισχυρή ώθηση από ασφαλιστικές εργασίες, Asset Management και bancassurance, ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα (34%) είναι ο κορυφαίος μεταξύ των συστημικών. Η τράπεζα διατηρεί επίσης το χαμηλότερο NPE ratio μεταξύ των συστημικών (2,2%).

Η Alpha Bank, με κέρδη €497 εκατ. (-4,8%), «υπογράφει» κατά την Κύκλος την καλύτερη εμπορική δυναμική: ισχυρότερη επίδοση στα καθαρά έσοδα από τόκους μεταξύ των συστημικών (+7,3%), υψηλή εγχώρια πιστωτική ανάπτυξη και πολύ ισχυρό δεύτερο τρίμηνο. Στον αντίποδα, εξακολουθεί να εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (3,6%), ενώ μέρος της αύξησης των προμηθειών (+34%) προήλθε από μη επαναλαμβανόμενα έσοδα.

Το ranking της Κύκλος

Στη συγκριτική αξιολόγηση των τεσσάρων συστημικών, η χρηματιστηριακή κατατάσσει πρώτη την Εθνική, με βασική αιτιολόγηση την κορυφαία ποιότητα ισολογισμού, την ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση, το χαμηλότερο κόστος κινδύνου και την αναβάθμιση του guidance.

Ακολουθεί η Eurobank, χάρη στην υψηλότερη κερδοφορία, την ισχυρή διεθνή διαφοροποίηση και τη μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση.

Στην τρίτη θέση τοποθετείται η Πειραιώς, για την πολύ ισχυρή λειτουργική αποτελεσματικότητα και τη σημαντική πρόοδο στη διαφοροποίηση των εσόδων, και στην τέταρτη η Αlpha Bank, η οποία -παρά τη μεγαλύτερη εμπορική βελτίωση- εξακολουθεί να υπολείπεται σε ορισμένους δείκτες ποιότητας ενεργητικού και αποδοτικότητας.

Η περίπτωση της Optima

Εκτός συγκριτικής βάσης, λόγω διαφορετικού μεγέθους και επιχειρηματικού μοντέλου, μένει η Optima Bank -η οποία ωστόσο εμφανίζει τα πιο εντυπωσιακά ποσοστά του κλάδου: κέρδη €104 εκατ. (+29%), RoTE 27,2%, αύξηση προμηθειών 63%, δάνεια και καταθέσεις +37% και δείκτη κόστους προς έσοδα μόλις 22,6%.

Η χρηματιστηριακή σημειώνει πάντως ότι ο δείκτης κάλυψης NPE της τράπεζας (160%) περιλαμβάνει και την αξία των εξασφαλίσεων, γεγονός που περιορίζει την άμεση συγκρισιμότητά του με τους αντίστοιχους δείκτες των συστημικών.