ΓΕΚ Τέρνα: Με «buy» ξεκινά κάλυψη η UBS, υψηλό περιθώριο ανόδου

Με σύσταση Buy και τιμή-στόχο τα 55 ευρώ ανά μετοχή, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 22%, ξεκινά την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η UBS, χαρακτηρίζοντας τον όμιλο ως τη μεγαλύτερη επενδυτική ευκαιρία στις ελληνικές υποδομές και τον αναδυόμενο «πρωταθλητή» του κλάδου.

Η ελβετική επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνδυάζει ένα από τα μεγαλύτερης διάρκειας χαρτοφυλάκια παραχωρήσεων στην Ευρώπη, ισχυρές προοπτικές αύξησης της κερδοφορίας και ελκυστική αποτίμηση σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες υποδομών.

Διπλασιασμός των κερδών έως το 2030

Η UBS προβλέπει ότι τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα διπλασιαστούν έως το 2030 σε σχέση με το 2025, καθώς ο όμιλος μετασχηματίζεται σταδιακά από μια εταιρεία με επίκεντρο τις κατασκευές σε έναν όμιλο με κυρίαρχη δραστηριότητα στις παραχωρήσεις.

Η αποτίμηση της UBS βασίζεται κυρίως στις παραχωρήσεις μεταφορών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 64% της συνολικής αξίας του ομίλου (SoTP), ενώ η κατασκευαστική δραστηριότητα της ΤΕΡΝΑ συμμετέχει με 23%.

«Κρυμμένη» αξία σε Αττική και Εγνατία Οδό

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η UBS στην Αττική Οδό και την Εγνατία Οδό, εκτιμώντας ότι η αγορά δεν αποτιμά πλήρως την αξία των δύο κορυφαίων παραχωρήσεων.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η τρέχουσα χρηματιστηριακή αποτίμηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενσωματώνει περίπου 40% discount σε σχέση με την αποτίμηση που αποδίδει η ίδια η UBS στα δύο αυτά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποτιμά σε περίπου 2,8 δισ. ευρώ σε επίπεδο ιδίων κεφαλαίων.

Η επιτυχής λειτουργία και ωρίμανση των συγκεκριμένων παραχωρήσεων, σε συνδυασμό με πιθανές νέες αναθέσεις έργων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αναβάθμιση της αποτίμησης της μετοχής τα επόμενα χρόνια.

Σταθερές ταμειακές ροές και υψηλότερη ποιότητα κερδών

Η UBS σημειώνει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει μετασχηματιστεί στον κορυφαίο διαχειριστή υποδομών στην Ελλάδα, ελέγχοντας περίπου το 80% του δικτύου αυτοκινητοδρόμων με διόδια της χώρας.

Οι παραχωρήσεις προσφέρουν μακροχρόνιες, προβλέψιμες και συνδεδεμένες με τον πληθωρισμό ταμειακές ροές, ενισχύοντας σημαντικά την ορατότητα της κερδοφορίας. Η τράπεζα εκτιμά ότι την περίοδο 2026-2030 τα EBITDA και οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 8%.

Παράλληλα, θεωρεί ότι οι νέοι διαγωνισμοί παραχωρήσεων δημιουργούν πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξης, με «καύσιμα» τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, τους ευρωπαϊκούς πόρους και το μεγάλο pipeline έργων ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων.

Ισχυρή θέση στις κατασκευές

Θετική είναι η εικόνα και για τον κατασκευαστικό βραχίονα του ομίλου. Η UBS εκτιμά ότι στην Ελλάδα διαμορφώνεται μια νέα δεξαμενή έργων ύψους 8-10 δισ. ευρώ, από την οποία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένεται να αποκομίσει σημαντικά οφέλη.

Με μερίδιο αγοράς που προσεγγίζει το 50%, σημαντική τεχνογνωσία και ισχυρή παρουσία στην εγχώρια αγορά, ο όμιλος θεωρείται από τους βασικούς ωφελημένους του νέου κύκλου επενδύσεων στις υποδομές.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων βρίσκεται ήδη σε ιστορικό υψηλό, περίπου 9 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 5,5 φορές τον εκτιμώμενο κύκλο εργασιών του 2025, ενώ η UBS θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσής του.

Ελκυστική αποτίμηση έναντι των ευρωπαϊκών ομίλων

Παρά το γεγονός ότι η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου στις 20 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028, η UBS θεωρεί ότι η αποτίμηση παραμένει ελκυστική, καθώς προβλέπει μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 16% την επόμενη πενταετία.

Η σύγκριση με τους ευρωπαϊκούς ομίλους υποδομών δείχνει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαπραγματεύεται με έκπτωση, γεγονός που, σύμφωνα με την τράπεζα, αφήνει σημαντικά περιθώρια για re-rating της μετοχής όσο προχωρά η υλοποίηση των μεγάλων παραχωρήσεων και ενισχύεται η κερδοφορία του ομίλου.