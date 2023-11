Νέο πολύνεκρο χτύπημα σε νοσοκομείο στη Γάζα

Πλήγμα σε κομβόι ασθενοφόρων σκότωσε πολλούς ανθρώπους κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου AFP μετέδωσε ότι είδε πολλά πτώματα δίπλα σ' ένα κατεστραμμένο ασθενοφόρο. Πλάνα δείχνουν ματωμένες γυναίκες και παιδιά στο έδαφος.

Η Χαμάς λέει ότι η έκρηξη προκλήθηκε από ισραηλινό πύραυλο.

Targeting a PRCS ambulance while it was in front of Al-Shifa Hospital. Our colleagues were saved by a miracle 🙏#GazaUnderAttack #NotATarget pic.twitter.com/WUJBGrsxXi