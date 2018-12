Λεμέρ: Να επιταχύνουμε τη μείωση των φόρων

Ο υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας Μπρουνό Λεμέρ έκρινε σήμερα απαραίτητο να "επιταχυνθεί η μείωση των φόρων", αλλά και η μείωση "των δημοσίων δαπανών" για να ανταποκριθεί η κυβέρνηση το ταχύτερο δυνατό στο κίνημα των "κίτρινων γιλέκων".

Απέναντι σε αυτήν την κρίση "θα πρέπει να επιταχύνουμε τη μείωση των φόρων. Όμως γι' αυτό θα πρέπει να επιταχύνουμε τη μείωση των δημόσιων δαπανών. Και είμαστε αποφασισμένοι να παραμείνουμε σε αυτόν τον δρόμο", σημείωσε ο υπουργός, κρίνοντας απαραίτητη την "εμβάθυνση" της πολιτικής που άρχισε τους τελευταίους μήνες η γαλλική κυβέρνηση.

Η πολιτική αυτή "αποτελεί προϋπόθεση για την ευημερία όλων των Γάλλων", πρόσθεσε ο Λε Μερ σε δηλώσεις που έκανε έπειτα από σύνοδο στο Μπερσί με εκπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων, η οποία είχε στόχο να συζητηθεί ο οικονομικός αντίκτυπος των διαδηλώσεων.

"Λιγότερες δημόσιες δαπάνες, λιγότεροι φόροι το ταχύτερο δυνατό θα είναι το καλύτερο, επειδή βλέπουμε από αυτήν την κοινωνική, δημοκρατική κρίση την ανυπομονησία εκατομμυρίων Γάλλων", σημείωσε.

Σύμφωνα με τον Λε Μερ, το κίνημα των "κίτρινων γιλέκων" είναι το αποτέλεσμα μιας "δημοκρατικής κρίσης" με "βαθιές ρίζες".

"Οικονομικές επιλογές (...) εδώ και τρεις δεκαετίες δεν μας επέτρεψαν να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για όλους", να "βελτιώσουμε τη βιομηχανία μας" και να "μπούμε στον δρόμο μιας οικονομίας χωρίς άνθρακα", πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Μπρουνό Λε Μερ, "σήμερα πληρώνουμε αυτές τις επιλογές, τις πληρώνουμε ακριβά". Γι'αυτό "αν φτάσουμε στη ρίζα (του προβλήματος) θα μπορέσουμε να βρούμε τις κατάλληλες απαντήσεις", συνέχισε, περιγράφοντας "μια αδυσώπητη και καταστροφική δυναμική για τη Γαλλία".

Η γαλλική πρωτεύουσα δεν αντέχει «ένα τρίτο Σαββατοκύριακο χάους» μετά τις διαδηλώσεις και τα επεισόδια των «κίτρινων γιλέκων» του Σαββάτου και τις βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία, τις ζημιές σε καταστήματα και το κέντρο, σύμφωνα με την περιφερειάρχη της περιοχής των Παρισίων, Valerie Pecresse.

Όπως είπε στην τηλεόραση CNews, τα μέτρα ασφαλείας ήταν ανεπαρκή ενώ θα πρέπει να μπορεί να επιβληθεί η τάξη χωρίς την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

«Υπάρχει το δικαίωμα στη διαδήλωση, αλλά δεν υπάρχει το δικαίωμα να έχεις μία πόλη όμηρο», τόνισε η Pecresse. «Πρέπει να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα για να αποκατασταθεί η τάξη».

Οπως θυμίζει το Bloomberg, το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων» διαμαρτύρεται εδώ και δύο εβδομάδες για τις αυξήσεις στα καύσιμα, αλλά η διαδήλωση του Σαββάτου στο Παρίσι εξελίχθηκε σε πολύ βίαιη, με πάνω από 100 τραυματίες και περισσότερες από 400 συλλήψεις.

More than 400 people were arrested and 133 injured in Paris on Saturday, after clashes between French police and protesters with the "yellow vest" movement https://t.co/ghYjmjRpfG pic.twitter.com/ypdZ8OQL4O