Υπέρ της Μέι κλίνει η πλάστιγγα στην πρόταση μομφής

Υπόνοιες ότι η Τερέζα Μέι δεν θα ηγηθεί του κόμματος στις επόμενες γενικές εκλογές, ακόμη και αν κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης την Τετάρτη, αφήνει η Nτάουνινγκ Στριτ.

Σύμφωνα με τον Guardian, εκπρόσωπος της είπε: «Δεν πιστεύει ότι αυτή η ψηφοφορία, σήμερα, αφορά το ποιος θα ηγηθεί του Συντηρητικού Κόμματος στις επόμενες εκλογές – πρόκειται για το αν είναι λογικό να αλλάξει η ηγεσία σε αυτό το χρονικό σημείο της διαδικασίας του Brexit».

Ερωτηθείσα εάν η Τερέζα Μέι θα θέσει συγκεκριμένη ημερομηνία αποχώρησης, η εκπρόσωπός της δήλωσε ότι «δεν το γνωρίζει αυτό». Πρόσθεσε: «Πιστεύει ότι είναι καθήκον της να υπηρετήσει (το κόμμα) όσο το κόμμα το θέλει…»

Την ίδια ώρα, πάνω από 185 βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος έχουν εκφράσει δημόσια, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή κοινωνικά δίκτυα, την υποστήριξή τους στη Βρετανίδα πρωθυπουργό, όσον αφορά την αποψινή ψηφοφορία για την πρόταση μομφής εναντίον της, όπως μετέδωσε το Reuters.

Ωστόσο, κάποιοι που έχουν στηρίξει δημόσια τη Μέι εκμυστηρεύτηκαν ότι θα την καταψηφίσουν, σύμφωνα με βρετανούς πολιτικούς σχολιαστές.

«Θα πολεμήσω γι' αυτή την ψήφο εμπιστοσύνης με ό,τι έχω», δήλωσε έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ η Τερέζα Μέι, τονίζοντας πως μια αλλαγή ηγεσίας στο κόμμα τώρα θα έθετε σε κίνδυνο το μέλλον της Βρετανίας καθώς και τις διαπραγματεύσεις για το Brexit.

«Έχω υπηρετήσει αυτό το κόμμα (τους Συντηρητικούς), υπηρετώ το εθνικό συμφέρον. Πιστεύω πως μια συμφωνία με την ΕΕ είναι επιτεύξιμη», σημείωσε, προσθέτοντας πως «δεν μας συμφέρει η αβεβαιότητα».

«Δεν έχουμε χρόνο για να διαλυθούμε. Αυτό βολεύει μόνο τον Τζέρεμι Κόρμπιν (επικεφαλής των Εργατικών)», υπογράμμισε.

«Οι Συντηρητικοί πρέπει να είναι ένα μετριοπαθές κόμμα που εργάζεται υπέρ της χώρας. Είμαι έτοιμη να τελειώσω τη δουλειά», κατέληξε η πρωθυπουργός.

Ο πρόεδρος της λεγόμενης Επιτροπής 1922, Γκρέιαμ Μπρέιντι, δήλωσε πως το όριο των επιστολών που απαιτούνται προκειμένου να κατατεθεί πρόταση μομφής σε βάρος της πρωθυπουργού από το κόμμα της έχει ξεπεραστεί.

«Το όριο του 15% της κοινοβουλευτικής ομάδας που ζητεί ψήφο εμπιστοσύνης στην επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος έχει ξεπεραστεί», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρει το Reuters, η σχετική ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων στις 18:00-20:00 (τοπική ώρα) και θα υπάρξουν ανακοινώσεις όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την ψηφοφορία.

«Οι ψήφοι θα καταμετρηθούν αμέσως μετά και θα υπάρξει ανακοίνωση όσο το δυνατόν συντομότερα το βράδυ», σημείωσε ο Μπρέιντι.

Θα χρειαστούν 158 ψήφοι για να φύγει -απλή πλειοψηφία βουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος- από τις 315, αλλά είναι σίγουρο ότι ακόμα και αν παραμείνει η διαδικασία θα την υπονομεύσει.

Στην περίπτωση που η κα Μέι χάσει στην ψηφοφορία αυτή ή αποφασίσει να παραιτηθεί, τότε το Συντηρητικό Κόμμα θα ξεκινήσει επισήμως τη διαδικασία για αλλαγή ηγεσίας. Πάντως, δεν υπάρχει κάποιος ξεκάθαρος υποψήφιος αντικαταστάτης της Μέι.

"I will contest that vote with everything I've got" - UK Prime Minister Theresa May says she will "stand ready to finish the job" as no-confidence vote is triggered



Follow live updates: https://t.co/gTH05gW8Yy pic.twitter.com/TeFWGMjVCj