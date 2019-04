Τραμπ: Αν ήμουν η Boeing θα έκανα «rebrand» το 737 Max!

Συμβουλές προς τη Boeing δίνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, μετά τις δύο συγκρούσεις των αεροσκαφών 737 Max, λέγοντας ότι η εταιρεία κατασκευής αεροπλάνων θα πρέπει να κάνει «rebrand» το αεροσκάφος μετά την επιδιόρθωσή του.

What do I know about branding, maybe nothing (but I did become President!), but if I were Boeing, I would FIX the Boeing 737 MAX, add some additional great features, & REBRAND the plane with a new name.

No product has suffered like this one. But again, what the hell do I know?