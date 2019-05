Τερέζα Μέι: Θα παραιτηθώ στις 7 Ιουνίου

H Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι ανακοίνωσε την Παρασκευή το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής της. Με την παραίτησή της ξεκινάει η κούρσα διαδοχής την επόμενη εβδομάδα, για να έρθει ένας νέος ηγέτης στο Κόμμα των Συντηρητικών, που αναμένεται να προωθήσει μία πιο αποφασιστική συμφωνία «διαζυγίου» από την ΕΕ.

«Θα παραιτηθώ από την ηγεσία του Συντηρητικού και Ενωτικού κόμματος, την Παρασκευή 7 Ιουνίου, για να επιλεχθεί ο διάδοχος», είπε η Μέι έξω από τη Ντάουνιγκ Στριτ.

«Από τότε που πέρασα για πρώτη φορά την πόρτα πίσω μου (στη Ντάουνινγκ Στριτ) ως πρωθυπουργός, αγωνίστηκα για να κάνω το Ηνωμένο Βασίλειο μία χώρα που λειτουργεί όχι για λίγους προνομιούχους, αλλά για τον καθένα.

Και για να τιμήσω το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την ΕΕ. Το 2016, δώσαμε στον βρετανικό λαό μία επιλογή. Εναντι όλων των προβλέψεων, ο βρετανικός λαός ψήφισε υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

»Νιώθω το ίδιο σίγουρη σήμερα, όπως και πριν από τρία χρόνια, ότι σε μία δημοκρατία, όταν δίνεις στον λαό μία επιλογή, έχεις καθήκον να εφαρμόσεις αυτό που αποφασίζει. Εχω βάλει τα δυνατά μου για να γίνει αυτό.

Εχω κάνει ό,τι μπορούσα για να πείσω τους βουλευτές να υποστηρίξουν τη συμφωνία (που έκλεισα με την Ευρωπαϊκή Ενωση, για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από το μπλοκ). Δυστυχώ, δεν το κατάφερα. Προσπάθησα τρεις φορές», σημείωσε η Βρετανίδα πρωθυπουργός.

«Ο διάδοχός μου πρέπει να βρει συναίνεση στο κοινοβούλιο και αυτή μπορεί να βρεθεί μόνο αν όλες οι πλευρές είναι πρόθυμες να συμβιβαστούν. Ο συμβιβασμός δεν είναι μία κακή λέξη, η ζωή βασίζεται σε αυτόν», υπογράμμισε.

Η ίδια θα παραμείνει στην εξουσία ως υπηρεσιακή πρωθυπουργός μέχρι την εκλογή από το Συντηρητικό Κόμμα του διαδόχου της, ενώ ανακοίνωσε επίσης ότι έχει ενημερώσει τη Βασίλισσα.

Η Τερέζα Μέι δάκρυσε όταν υπογράμμισε ότι ήταν τιμή για εκείνη να υπηρετήσει τη Βρετανία από τη θέση της πρωθυπουργού. «Σύντομα θα αφήσω τη θέση που ήταν τιμή ζωής να έχω – να είμαι η δεύτερη γυναίκα πρωθυπουργός, αλλά σίγουρα όχι η τελευταία. Δεν φεύγω κρατώντας κακία, αλλά με τεράστια και διαρκή ευγνωμοσύνη γιατί είχα την ευκαιρία να υπηρετήσω τη χώρα που αγαπώ».

Theresa May almost tears up as she finishes her speech pic.twitter.com/Xh9UpcHJvj