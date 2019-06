Τραμπ: Υποτιμημένο το ευρώ έναντι του δολαρίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την ευρωζώνη για υποτίμηση του νομίσματος, σε μια σειρά από «τιτιβίσματα» στα οποία εξαπέλυσε επίθεση και στην κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ.

«Το ευρώ και άλλα νομίσματα είναι υποτιμημένα έναντι του δολαρίου, δημιουργώντας μειονέκτημα στις ΗΠΑ» ανέφερε ο κ. Τραμπ.

Εν τω μεταξύ, επέκρινε τη Fed γιατί κρατάει σε υψηλά επίπεδα τα επιτόκια και εφαρμόζει «ποσοτική σύσφιξη». «Δεν έχουν ιδέα!» γράφει στο Twitter ο κ. Τραμπ.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμα πως οι ΗΠΑ έχουν χαμηλό πληθωρισμό, κάτι «που είναι υπέροχο».

This is because the Euro and other currencies are devalued against the dollar, putting the U.S. at a big disadvantage. The Fed Interest rate way to high, added to ridiculous quantitative tightening! They don’t have a clue! https://t.co/0CpnUzJqB9