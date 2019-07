ΗΠΑ: Η Τουρκία δεν μπορεί να έχει και τους S-400 και τα F-35

Ο ασκών χρέη υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Μαρκ Έσπερ δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει αλλάξει τη στάση της όσον αφορά τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα παραγωγής των μαχητικών F-35, εφόσον η Άγκυρα παραλάβει το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400.

Ο Έσπερ πρόσθεσε ότι θα μιλήσει αργότερα σήμερα με τον Τούρκο ομόλογό του για το θέμα αυτό.

Στις 26 Ιουνίου ο Έσπερ είχε δηλώσει στον Τούρκο υπουργό Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, όταν συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες, ότι η Τουρκία δεν μπορεί να έχει και τους S-400 και τα προηγμένα μαχητικά F-35.



«Είμαστε ενήμεροι για την παραλαβή των S-400 από την Τουρκία. Η στάση μας όσον αφορά τα F-35 δεν έχει αλλάξει και θα μιλήσω με τον Τούρκο ομόλογο μου Ακάρ σήμερα το απόγευμα» είπε σύμφωνα με το ΑΠΕ ο Αμερικανός υπουργός, προσθέτοντας ότι θα γίνουν δηλώσεις μετά από αυτή τη συνομιλία.

Τα πρώτα τμήματα των ρωσικών πυραύλων S-400 έφτασαν την Παρασκευή στην Αγκυρα, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Αμυνας και τις πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters.



Η παράδοσή τους θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά.

«Η παράδοση του πρώτου φορτίου εξοπλισμού του αντιαεροπορικού συστήματος S-400 ξεκίνησε στις 12 Ιουλίου στην αεροπορική βάση Μούρτεντ στην Αγκυρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Αμυνας.



Υπενθυμίζεται ότι η Ουάσιγκτον έχει επαναλάβει πολλές φορές ότι η Αγκυρα θα υποστεί αρνητικές συνέπειες για την παραλαβή του ρωσικού συστήματος πυραυλικής άμυνας, μεταξύ των οποίων θα είναι και η μη παραλαβή των μαχητικών F-35 και η αποπομπή της από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35.



Η τουρκική λίρα υποχωρεί 0,7%, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στις 5,7161 λίρες ανά δολάριο.

