Αύριο ανακοινώνεται ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας

Tην παραίτησή του θα υποβάλει ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Φίλιπ Χάμοντ, στην περίπτωση που εκλεγεί ο Μπόρις Τζόνσον πρωθυπουργός της χώρας.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Χάμοντ δήλωσε στην εκπομπή «Andrew Marr Show» του BBC, την Κυριακή, ότι η αξίωση του Τζόνσον πως τα μέλη της κυβέρνησής του θα πρέπει να είναι προετοιμασμένα για αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ενωση στις 31 Οκτωβρίου χωρίς συμφωνία, τον οδηγεί εκτός υπουργικού συμβουλίου.

«Αυτό είναι κάτι που δεν θα το έκανα ποτέ», τόνισε ο Χάμοντ, ο οποίος έγινε ο δεύτερος υπουργός -μετά τον υπουργό Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Γκοκ- που επίσης δήλωσε ότι θα παραιτηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον είναι το φαβορί, απέναντι στον νυν υπουργό Εξωτερικών Τζέρεμι Χαντ, στην ψηφοφορία των Τόρις που ολοκληρώνεται σήμερα, στις 5 το απόγευμα τοπική ώρα. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αργά το πρωί της Τρίτης.

“I’m going to resign”



