Αμαζόνιος SOS: Ο πνεύμονας του πλανήτη είναι στις φλόγες

Στή συνοδο της G7 που ξεκινά ο Σάββατο στο Μπιαρίτς της Γαλλίας θα συζητηθει το θέμα της οικολογικής καταστροφής στον Αμαζόνιο με τις εκατοντάδες πυρκαγιές. Στο μεγαλύτερο τροπικό δάσος του πλανήτη, μαίνονται πολλαπλές πυρκαγιές εδώ και μέρες με το Εθνικό Ινστιτούτο Διαστημικής Έρευνας (INPE) να κάνει λόγο για κάπου 2.500 νέες εστίες φωτιάς μέσα σε χρονικό διάστημα 48 ωρών σε όλη τη Βραζιλία.

«Το σπίτι μας καίγεται. Κυριολεκτικά. Η Αμαζονία, ο πνεύμονας του πλανήτη μας που παράγει το 20% του οξυγόνου μας, είναι στις φλόγες. Πρόκειται για διεθνή κρίση. Μέλη της G7, ραντεβού σε δυο ημέρες για να συζητήσουμε αυτήν την κατεπείγουσα κατάσταση», τόνισε ο Μακρόν μέσω Twitter χαρακτηρίζοντας διεθνή κρίση τις πυρκαγιές στη Βραζιλία. Η δήλωση αυτή του Μακρόν παραπέμπει στην προειδοποίηση που είχε κάνει το 2002 ο προκάτοχός του στο αξίωμα, ο Ζακ Σιράκ, αναφερόμενος στην υπερθέρμανση του πλανήτη: «Το σπίτι μας καίγεται κι εμείς κοιτάζουμε αλλού».

Λίγο νωρίτερα, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τις πυρκαγιές αυτές, αν και ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου υποστήριξε ότι πρόκειται για "περιβαλλοντική ψύχωση" και κατηγόρησε τον ομόλογό του της Γαλλίας ότι εμφορείται από «αποικιοκρατική νοοτροπία», μερικές ώρες αφότου ο Εμανουέλ Μακρόν έδωσε ραντεβού στο Μπιαρίτς στους υπόλοιπους ηγέτες των χωρών-μελών της G7 για να «συζητήσουν την κατεπείγουσα κατάσταση» των πυρκαγιών στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

Με δύο αλλεπάλληλες αναρτήσεις του στο Twitter ο ακροδεξιός Μπολσονάρου κατηγόρησε τον κεντροδεξιό Μακρόν ότι «εργαλειοποιεί ένα εσωτερικό ζήτημα της Βραζιλίας και των άλλων χωρών όπου εκτείνεται ο Αμαζόνιος» προκειμένου να καρπωθεί «προσωπικά πολιτικά οφέλη» και ότι έχει υιοθετήσει «εντυπωσιοθηρικό τόνο που δεν συμβάλλει με κανέναν τρόπο να επιλυθεί το πρόβλημα».

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας είναι «ανοιχτή» στον διάλογο στη βάση όμως των «αντικειμενικών γεγονότων και του αμοιβαίου σεβασμού», υποστήριξε ο ακροδεξιός πρόεδρος. «Η εισήγηση του γάλλου προέδρου κατά την οποία τα ζητήματα του Αμαζονίου θα συζητηθούν στη (σύνοδο κορυφής της) G7 χωρίς τη συμμετοχή (των κυβερνήσεων των χωρών) της περιοχής θυμίζει μια αποικιοκρατική νοοτροπία προ πολλού ξεπερασμένη τον 21ο αιώνα», συμπλήρωσε.

Ο Μπολσονάρου τόνισε ακόμη ότι ο Μακρόν χρησιμοποιεί «ψευδές» φωτογραφικό υλικό, καθώς ο γάλλος πρόεδρος είχε μεταφορτώσει φωτογραφία του δάσους σε φλόγες που είχε τραβήξει φωτογράφος που πέθανε το 2003.

Νωρίτερα, ο Μπολσονάρου κατήγγειλε, σε τοποθέτησή του που αναμεταδόθηκε απευθείας μέσω Facebook, ότι οι ξένες κυβερνήσεις που προσφέρουν χρήματα για την προστασία του τροπικού δάσους του Αμαζονίου δεν το πράττουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά επειδή θέλουν να «αναμιχθούν» στα εσωτερικά της χώρας, να καταπατήσουν την «εθνική μας κυριαρχία».

Το κίνημα που ίδρυσε η έφηβη Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, κατά της κλιματικής αλλαγής, οι «Παρασκευές για το Μέλλον», κάλεσε να γίνουν σήμερα Παρασκευή διαδηλώσεις μπροστά στις πρεσβείες και τα προξενεία της Βραζιλίας σε όλο τον κόσμο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πυρκαγιές που συνεχίζουν να μαίνονται στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

«Αυτή τη στιγμή, οι πυρκαγιές -οι οποίες εξαπλώνονται πολύ γρήγορα-καταστρέφουν το δάσος του Αμαζονίου με τρομακτικό ρυθμό. Το σπίτι μας κυριολεκτικά καίγεται, οι πνεύμονες του πλανήτη μας μετατρέπονται σε στάχτες», τόνισε το κίνημα σε ανακοίνωσή του.

«Αφότου ανέλαβε την εξουσία ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, οι δασικές πυρκαγιές πολλαπλασιάστηκαν, εξαιτίας της ξηρασίας, αλλά επίσης εξαιτίας της αποκρουστικής περιβαλλοντικής πολιτικής της βραζιλιάνικης κυβέρνησης, που δεν βλέπει τον Αμαζόνιο παρά σαν αγελάδα για άρμεγμα», συνεχίζει το κείμενο.

Υπό το σύνθημα «Αμαζόνιος SOS», το κίνημα Παρασκευές για το Μέλλον (Fridays for Future) και τα τοπικά παραρτήματά του καλούν σε διαδηλώσεις μπροστά στις πρεσβείες και στα προξενεία της Βραζιλίας σε όλο τον πλανήτη, σε διάφορες ώρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Την έκκληση του κινήματος ενστερνίστηκαν αμέσως διάφορες ΜΚΟ.

Διαδηλώσεις προβλέπεται να γίνουν επίσης στο Ρίο ντε Ζανέιρο και στο Σαν Πάουλου.

«Θέλουμε μια κυβέρνηση που αντιλαμβάνεται τη σημασία της φύσης και δεσμεύεται να προστατεύσει τον φυσικό μας πλούτο. Μια κυβέρνηση που ασκεί αυστηρό έλεγχο στις εταιρείες οι οποίες απομυζούν τους φυσικούς πόρους μας, που δίνει προτεραιότητα στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων λαών», τόνισε η Ντανιέλα Μπόρζις, στέλεχος του κινήματος Παρασκευές για το Μέλλον στη Βραζιλία, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Ο πόλεμος εναντίον της φύσης πρέπει να τερματιστεί», υπερθεμάτισε μέσω Twitter η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία βρίσκεται πάνω σε πλοίο στον Ατλαντικό, συνεχίζει το ταξίδι της προς τη Νέα Υόρκη.

Με επιφάνεια 5,5 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων, ο Αμαζόνιος είναι το πιο μεγάλο τροπικό δάσος στον πλανήτη. Αυτός ο θησαυρός βιοποικιλότητας απειλείται με αποψίλωση λόγω της γεωργικής δραστηριότητας, της κτηνοτροφίας, των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και της υλοτομίας. Το τρέχον διάστημα, στο δάσος αυτό μαίνονται πυρκαγιές.

"Διεθνή κρίση" χαρακτήρισε απόψε τις πυρκαγιές στη Βραζιλία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, δίνοντας ραντεβού με τους ομολόγους του της G7 για να συζητήσουν αυτήν την κατεπείγουσα κατάσταση στη σύνοφο κορυφής του Μπιαρίτς, το Σαββατοκύριακο.

"Το σπίτι μας καίγεται. Κυριολεκτικά. Η Αμαζονία, ο πνεύμονας του πλανήτη μας που παράγει το 20% του οξυγόνου μας, είναι στις φλόγες. Πρόκειται για διεθνή κρίση. Μέλη της G7, ραντεβού σε δυο ημέρες για να συζητήσουμε αυτήν την κατεπείγουσα κατάσταση", έγραψε στο Twitter.

Μολονότι η κατάσταση στον Αμαζόνιο ήταν πολύ δύσκολο να αποτιμηθεί χθες Πέμπτη, το Εθνικό Ινστιτούτο Διαστημικής Έρευνας (INPE) έκανε λόγο για σχεδόν 2.500 νέες πυρκαγιές μέσα σε μόλις 48 ώρες στο σύνολο της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με το INPE και τα στοιχεία που μεταδίδει το ΑΠΕ, από τον Ιανουάριο ως την 21η Αυγούστου καταγράφηκαν 75.336 δασικές πυρκαγιές, αριθμός αυξημένος κατά 84% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς· η αύξηση των πυρκαγιών στο δάσος του Αμαζονίου ανέρχεται σε 52,6%.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big