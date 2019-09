Σόγια και χοιρινό από τις ΗΠΑ εξαιρεί η Κίνα από επιπλέον δασμούς

Η κινεζική επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την εφαρμογή δασμών σε εισαγωγές προϊόντων, αποφάσισε να εξαιρέσει κάποια αγροτικά προϊόντα των Ηνωμένων Πολιτειών από τους επιπλέον φόρους.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα People’s Daily του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας σε μήνυμά της στο Twitter, επικαλούμενη επίσημες κυβερνητικές πηγές, σε αυτά τα αγαθά περιλαμβάνονται η σόγια και το χοιρινό.

The Customs Tariff Commission of the State Council will exclude some agricultural products including soybeans and pork from the additional tariffs on US goods, according to official sources on Friday. pic.twitter.com/cyJ76twjy5