Στο σχολικό πρόγραμμα της Ρωσίας το τραγούδι των Queen «Bohemian rhapsody»

Στον κατάλογο των έργων που συνιστώνται για μελέτη στους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων έχουν συμπεριληφθεί το συγκρότημα Nirvana με το τραγούδι «Smells like teen spirit», οι Pink Floyd με το τραγούδι «Money», οι The Beatles με το «All you need is love» και οι ABBA με «Dancing queen».