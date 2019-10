Ο Τραμπ απειλεί την Τουρκία με νέες κυρώσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε για μια ακόμα φορά την απόφαση του να αποχωρήσουν οι αμερικανοί στρατιώτες από τα τουρκικά σύνορα στη Συρία, ενώ απείλησε την Τουρκία με νέες κυρώσεις.

«Πολύ έξυπνο που δεν εμπλακήκαμε στις σφοδρές συγκρούσεις στα τουρκικά σύνορα, έτσι για αλλαγή. Εκείνοι που κακώς μας έβαλαν στους πολέμους στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να πιέζουν για να πολεμήσουμε. Δεν έχουν ιδέα πόσο κακή απόφαση πήραν. Γιατί δεν ζητούν την κήρυξη πολέμου; Θυμάστε πριν από δύο χρόνια όταν το Ιράκ επρόκειτο να πολεμήσει τους Κούρδους σε διαφορετικό μέρος της Συρίας. Πολλοί ήθελαν να πολεμήσουμε με τους Κούρδους ενάντια στο Ιράκ, για το οποίο μόλις είχαμε πολεμήσει. Είπα όχι και οι Κούρδοι εγκατέλειψαν τον πόλεμο, δύο φορές. Τώρα το ίδιο συμβαίνει με την Τουρκία. Οι Κούρδοι και οι Τούρκοι πολεμούν εδώ και πολλά χρόνια. Η Τουρκία θεωρεί το PKK τους χειρότερους τρομοκράτες. Άλλοι μπορεί να θέλουν να παρέμβουν και να πολεμήσουν στο πλευρό της μιας ή της άλλης πλευράς. Αφήστε τους να το κάνουν! Παρακολουθούμε την κατάσταση από κοντά. Ατελείωτοι πόλεμοι!» έγραψε στο Twitter ο κ. Τραμπ.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμα πως εξετάζει μαζί με μέλη του Κογκρέσου την επιβολή ισχυρών κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Όπως σημείωσε, το υπουργείο Οικονομικών είναι σε ετοιμότητα και μπορεί να επικυρωθούν νέα νομοσχέδια, ενώ τόνισε ότι υπάρχει μεγάλη διακομματική συναίνεση.

Dealing with @LindseyGrahamSC and many members of Congress, including Democrats, about imposing powerful Sanctions on Turkey. Treasury is ready to go, additional legislation may be sought. There is great consensus on this. Turkey has asked that it not be done. Stay tuned!