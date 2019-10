Τραμπ: Το πρόβλημά μας δεν είναι η Κίνα αλλά η Fed

Νέα επίθεση κατά της Fed εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι ο Τζερόμ Πάουελ έχει απογοητεύσει τους Αμερικανούς.

«Η Fed μάς βάζει σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Η Κίνα δεν είναι το πρόβλημά μας, η Fed είναι» έγραψε στο Twitter ο Nτόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα επιτόκια στις ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι χαμηλότερα από ό,τι στη Γερμανία και την Ιαπωνία. «Το δολάριο και τα επιτόκια πληγώνουν τη βιομηχανία μας» πρόσθεσε.

Όπως σημείωσε, η Fed ακολούθησε από την αρχή λάθος πολιτική, καθώς άργησε να μειώσει τα επιτόκια.

People are VERY disappointed in Jay Powell and the Federal Reserve. The Fed has called it wrong from the beginning, too fast, too slow. They even tightened in the beginning. Others are running circles around them and laughing all the way to the bank. Dollar & Rates are hurting...