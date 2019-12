Τραμπ: Δασμοί σε χάλυβα, αλουμίνιο από Βραζιλία-Αργεντινή

Eπαναφέρει δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο που εισάγονται από Βραζιλία και Αργεντινή ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε μέσω Twitter.

«H Bραζιλία και η Αργεντινή είναι σε πλεονεκτική θέση με την υποτίμηση του νομίσματός τους, κάτι που δεν είναι καλό για τους αγρότες μας. Γι’ αυτό επαναφέρω τους δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο που φτάνουν στις ΗΠΑ από αυτές τις χώρες», τονίζει.

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

Στο άκουσμα της είδησης το νόμισμα της Βραζιλίας, το ρεάλ υποχωρεί 0,5%, στα 4,25 ρεάλ ανά δολάριο.

«H Aμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα πρέπει να αναλάβει δράση, έτσι ώστε οι χώρες, οι οποίες είναι πολλές, να μην εκμεταλλεύονται πλέον το ισχυρό δολάρι;o μας, υποτιμώντας περαιτέρω τα νομίσματά τους. Αυτό δυσκολεύει πολύ τους βιοτέχνες και τους αγρότες μας όσον αφορά την εξαγωγή των προϊόντων τους. Πιο χαμηλά επιτόκια και χαλάρωση, Fed!».

.....Reserve should likewise act so that countries, of which there are many, no longer take advantage of our strong dollar by further devaluing their currencies. This makes it very hard for our manufactures & farmers to fairly export their goods. Lower Rates & Loosen - Fed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

Και συνεχίζει, συμπεριλαμβάνοντας και την Κίνα στις δημοσιεύσεις του:

«Οι αμερικανικές αγορές καταγράφουν άνοδο 21% από την ανακοίνωση των δασμών στις 3/1/2018 -και οι ΗΠΑ λαμβάνουν τεράστια ποσά χρήματος (και δίνουν κάποια στους αγρότες μας, που έχουν στοχοποιηθεί από την Κίνα!)».

U.S. Markets are up as much as 21% since the announcement of Tariffs on 3/1/2018 - and the U.S. is taking in massive amounts of money (and giving some to our farmers, who have been targeted by China)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

Μπολσονάρου: Μπορεί να συζητήσω το θέμα των δασμών με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, δήλωσε τη Δευτέρα, ότι ίσως συζητήσει απευθείας με τον Ντόναλντ Τραμπ για το θέμα των δασμών, αφότου ο τελευταίος ενημέρωσε ότι επιβάλλει εκ νέου φόρους σε εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από τη χώρα του και την Αργεντινή.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος έχει εκφράσει στο παρελθόν τον θαυμασμό του για τον Τραμπ και έχει αναζητήσει πιο στενούς δεσμούς με τον Αμερικανό πρόεδρο, ανέφερε ότι θα συζητήσει το ζήτημα με τον υπουργό Οικονομικών Paulo Guedes.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αργεντινής θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επίσης, όπως δήλωσε σήμερα εκπρόσωπός του.