Τραμπ: Δεν με ενδιαφέρει αν θα διαπραγματευτεί το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι δεν τον ενδιαφέρει αν το Ιράν δεχθεί να διαπραγματευθεί με την κυβέρνησή του ή όχι, αναφερόμενος στην εκτίμηση κορυφαίου συμβούλου του κατά τον οποίο η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει άλλη επιλογή.

Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Ρόμπερτ Ο’ Μπράιεν δήλωσε σε εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου Fox News πως η «εκστρατεία μέγιστης πίεσης» της κυβέρνησης του Τραμπ φέρνει αποτελέσματα και πρόσθεσε πως το Ιράν «ασφυκτιά» και «δεν έχει καμία άλλη επιλογή παρά να έρθει στο τραπέζι» για να διαπραγματευθεί.

Πάντως σε ανάρτησή του αργότερα χθες στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, ο Τραμπ, αναφερόμενος στη συνέντευξη του Ο’ Μπράιεν, σχολίασε: «Στην πραγματικότητα, δεν θα μπορούσε να με νοιάζει λιγότερο το εάν θα διαπραγματευθούν. Επαφίεται αποκλειστικά σε εκείνους [σ.σ. στους ηγέτες του Ιράν] αλλά δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και ‘μη σκοτώνετε τους διαδηλωτές σας’».

National Security Adviser suggested today that sanctions & protests have Iran “choked off”, will force them to negotiate. Actually, I couldn’t care less if they negotiate. Will be totally up to them but, no nuclear weapons and “don’t kill your protesters.”