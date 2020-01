Brexit ώρα μηδέν απόψε: Αποχωρεί η Βρετανία από την ΕΕ

Στον βρετανικό λαό θα απευθυνθεί ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, το βράδυ της Παρασκευής, λίγο πριν η χώρα εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι η έξοδος από το μπλοκ «θα είναι μία σπουδαία στιγμή για τη χώρα μας», μία εποχή «ελπίδας και ευκαιρίας».

«Θα γιορτάσω με τρόπο που ελπίζω να σέβεται το μέγεθος του γεγονότος, που δικαιολογεί το εκπληκτικό κατόρθωμα που έχει επιτύχει η Βρετανία, αλλά και τα συναισθήματα όλων μας γι' αυτό που κάνουμε», είπε.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός θα μιλήσει στις 22:00 τοπική ώρα (00:00 ώρα Ελλάδας), την ώρα που ένα ρολόι το οποίο θα μετρά αντίστροφα τον χρόνο θα προβάλλεται στον τοίχο της επίσημης κατοικίας του στην Ντάουνινγκ Στριτ κατά την τελευταία ώρα πριν το Brexit στις 23:00 (τοπική ώρα, 01:00 του Σαββάτου ώρα Ελλάδας).

«Η δουλειά μας ως κυβέρνηση, η δική μου δουλειά, είναι να ενώσω τη χώρα και να την προχωρήσω μπροστά», θα πει ο Τζόνσον, σύμφωνα με αποσπάσματα της ομιλίας του που έχουν δημοσιευθεί από το γραφείο του.

«Και το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να πούμε σήμερα είναι ότι αυτό δεν είναι ένα τέλος αλλά μία αρχή», πρόκειται να τονίσει.

«Αυτή είναι η στιγμή που ξημερώνει και σηκώνεται η αυλαία σε μία νέα πράξη», θα επισημάνει ο Τζόνσον. «Είναι μία στιγμή πραγματικής εθνικής ανανέωσης και αλλαγής».

Σόου με φώτα και λέιζερ καθώς και άλλες εκδηλώσεις είναι προγραμματισμένες από την κυβέρνηση Τζόνσον στην Ντάουνινγκ Στριτ, ενώ ο επικεφαλής του κόμματος του Brexit Νάιτζελ Φάρατζ πρόκειται να διοργανώσει μια «Γιορτή του Brexit» στην Πάρλιαμεντ Σκουέρ.

