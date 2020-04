ΗΠΑ: Βουτιά-ρεκόρ για τους πρόδρομους δείκτες το Μάρτιο

Η κατάρρευση της αμερικανικής οικονομίας λόγω της covid-19 γίνεται ολοένα και πιο εμφανής, με το τελευταίο «καμπανάκι» να έρχεται από τους πρόδρομους οικονομικούς δείκτες και τη βουτιά-ρεκόρ 6,7% το Μάρτιο.

Ο δείκτης του αμερικανικού Conference Board μετρά την «υγεία» της οικονομίας παρακολουθώντας 10 δείκτες, οι περισσότεροι εκ των οποίων εμφάνισαν ισχυρή επιδείνωση τον τελευταίο μήνα.

The worst ever print on Leading Indicators beat expectations by the widest margin in over 8 years. pic.twitter.com/cC1AU1VGCK