Ακροδεξιοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές στη Βρετανία

Διαδηλωτές κατά του ρατσισμού πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις σε διάφορες πόλεις της Βρετανίας σήμερα, Σάββατο, ενώ συμπλοκές ξέσπασαν στο Λονδίνο όπου ακροδεξιοί που συμμετείχαν σε αντιδιαδήλωση κατέβηκαν στους δρόμους για να προστατεύσουν, όπως είπαν, μνημεία που βρέθηκαν στο στόχαστρο λόγω διασυνδέσεων με το αποικιοκρατικό παρελθόν της χώρας.

Αγάλματα ιστορικών προσωπικοτήτων περιλαμβανομένου του Ουίνστον Τσόρτσιλ --του ηγέτη της Βρετανίας κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο τον οποίο διαδηλωτές αποκαλούν ξενόφοβο-- καλύφθηκαν στην προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ταραχών.

Στην πλατεία Τραφάλγκαρ, η αστυνομία διαχώρισε δύο ομάδες περίπου 100 ανθρώπων η κάθε μια, με τη μία να φωνάζει "Black Lives Matter" (Οι ζωές των μαύρων μετράνε) και την άλλη ρατσιστικά συνθήματα. Κάποιοι συνεπλάκησαν μεταξύ τους, ενώ εκτοξεύθηκαν μπουκάλια και πυροτεχνήματα.

In case there was any remaining doubt - far-right 'patriot' thugs chant "We're racist, we're racist, and that's the way we like it"

