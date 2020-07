Χονγκ Κονγκ: Πάνω από 180 συλλήψεις σε διαδηλώσεις

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ δήλωσε την Τετάρτη ότι περισσότεροι από 180 άνθρωποι συνελήφθησαν για αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην πόλη, συμπεριλαμβανομένων 7 που ήταν ύποπτοι για παραβίαση του νέου νόμου περί εθνικής ασφάλειας της Κίνας.

«Πάνω από 180 συνελήφθησαν για ανάρμοστη συμπεριφορά, κατοχή επιθετικών όπλων και άλλα σχετικά αδικήματα», ανέφερε η αστυνομία σε tweet. «Η διαδικασία σύλληψης βρίσκεται σε εξέλιξη. Σταματήστε να παραβιάζετε το νόμο», πρόσθεσε.

Hong Kong police used water cannon on Wednesday to disperse activists protesting against Beijing's new national-security legislation pic.twitter.com/bQlcbBwy5X