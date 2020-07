Ιράν: Φωτιά σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Φωτιά ξέσπασε σήμερα σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο νοτιοδυτικό Ιράν, μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, στο τελευταίο από σειρά περιστατικών, πυρκαγιών και εκρήξεων, που έχουν πλήξει εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας στην χώρα.

Η φωτιά σε μετασχηματιστή του σταθμού της πόλης Αχβάζ σβήστηκε από την πυροβεστική και η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε έπειτα από τοπικές διακοπές, δήλωσε στο πρακτορείο Tasnim εκπρόσωπος της κρατικής εταιρείας ενέργειας TAVANIR

Σειρά περιστατικών έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες σε εγκαταστάσεις σε ολόκληρο το Ιράν.

Διαρροή χλωρίου εκδηλώθηκε σε μονάδα του πετροχημικού εργοστασίου Karoon κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Ιμάμ Χομεϊνί στον Κόλπο, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων SHANA.

«Ορισμένοι εργαζόμενοι που βρίσκονταν κοντά στην μονάδα υπέστησαν ελαφρά τραύματα (από την εισπνοή χλωρίου)», δήλωσε ο διευθυντής του εργοστασίου στο SHANA.

Την Πέμπτη, φωτιά ξέσπασε στον πυρηνικό σταθμό της Νατάνζ, αλλά αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν επηρεάσθηκε η λειτουργία του.

Πρώην αξιωματούχος δήλωσε ότι το περιστατικό είναι πιθανόν να αποτελεί πράξη σαμποτάζ της λειτουργίας του σταθμού, οι δραστηριότητες του οποίου παραβιάζουν την διεθνή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

