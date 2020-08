ΗΠΑ: Μεγάλη έκρηξη στη Βαλτιμόρη

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια και άλλοι τρεις έχουν τραυματιστεί πολλά σοβαρά από τη μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε συνοικία της Βαλτιμόρης, ισοπεδώνοντας πολλά σπίτια.

Στις εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο WBFF διακρίνεται ένα τμήμα μιας σειράς σπιτιών να έχουν ισοπεδωθεί και τα συντρίμμια έχουν σκορπιστεί τριγύρω.

This is a major 3 alarm incident. From @BaltimoreFire 12 Engines, 6 Trucks, 2 Squads, RES1CUE, 9 EMS units, 5 BCs, 3 DCs, 1 AC, + more support units, 8 Dispatchers From @BaltCoFire 8 Engines, 3 Trucks, 3 Squads, USAR + Hazmat From @HCDFRS 1 Tower ≈200 Personnel on scene pic.twitter.com/F8rlHh58xW

Τρεις άνθρωποι διασώθηκαν από τους πυροσβέστες και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία Baltimore Firefighters IAFF Local 734 μέσω του Twitter.

«Πολλά σπίτια εξερράγησαν. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι παγιδεύτηκαν, μεταξύ αυτών και παιδιά», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες διασωστών, που έχουν σκαρφαλώσει σε σωρούς από συντρίμμια.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

There are dozens of personnel from multiple jurisdictions who remain actively engaged in rescue operations. There is at least 1 person still trapped.



Our President, Rich Langford, and Secretary-Treasurer Shawn Little, remain on scene supporting our members. pic.twitter.com/1NmzCVnKew