Τραμπ: Προχωρούν οι διαπραγματεύσεις για νέο πακέτο τόνωσης

Μήνυμα ότι οι διαπραγματεύσεις για νέα μέτρα ανακούφισης από την πανδημία προχωρούν έστειλε την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Εν τω μεταξύ, ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Λάρι Κάντλοου δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε ένα νέο αναθεωρημένο πακέτο για την τόνωση της αμερικανικής οικονομίας.

Αμέσως μετά το «τιτίβισμα» του Τραμπ οι αμερικανικές μετοχές διεύρυναν τα κέρδη.

Covid Relief Negotiations are moving along. Go Big!