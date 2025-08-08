Το τυροκομείο από τον Βόλο που πουλά φέτα στις ΗΠΑ

Η SHM Hellas Πήλιον Α.Ε.Β.Ε., τυροκομική μονάδα με έδρα τον Βόλο, θυγατρική της γερμανικής Ruther Weber Handelsgesellschaft και μέσω αυτής του γαλλικού κολοσσού Lactalis, συνεχίζει να καταγράφει σημαντική ανάπτυξη.

Πέρυσι εμφάνισε κύκλο εργασιών 65,3 εκατ. ευρώ (+4,6% σε σύγκριση με το 2023), με μικτά κέρδη 5,26 εκατ. ευρώ (+35%) και καθαρά κέρδη μετά φόρων 2,39 εκατ. ευρώ (+63,8% σε ετήσια βάση), ενώ το EBITDA ανήλθε στα 4,88 εκατ. ευρώ, ή 7,48% επί του κύκλου εργασιών.

Το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας που είναι γνωστή και ως ΠΗΛΙΟΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ, διαμορφώθηκε σε 35,9 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 10,7 εκατ. ευρώ ενώ οι πωλήσεις της κατευθύνονται κατά κύριο λόγο στην Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ.

Η Lactalis, ο μεγαλύτερος γαλακτοκομικός όμιλος παγκοσμίως που διαθέτει παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες και λειτουργεί περισσότερες από 270 μονάδες παραγωγής, εντείνει την παγκόσμια στρατηγική της επεκτείνοντας το αποτύπωμά της και στις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και επένδυση 55 εκατ. δολαρίων για τη δημιουργία εργοστασίου λευκού τυριού στην Καλιφόρνια, που αναμένεται να λειτουργήσει το 2027, καλύπτοντας την αυξανόμενη ζήτηση για Φέτα ΠΟΠ (προϊόν ονομασίας προέλευσης που παράγεται μόνο στην Ελλάδα) και τύπου φέτας (λευκό τυρί) στη Βόρεια Αμερική. Με την κατανάλωση να αναμένεται να φτάσει τα 19 δισ. δολάρια μέχρι το 2030, σύμφωνα με τη Straits Research.

Εξαιτίας αυτής της ανάπτυξης η παγκόσμια μάχη για την φέτα συνεχίζεται. Με την Ελλάδα να καταγράφει μια ακόμα νίκη, αυτή τη φορά στη Χιλή, όπου το αρμόδιο δικαστήριο απέρριψε την ένσταση της Lactalis και της Αμερικανικής Κοινοπραξίας Κοινών Ονομασιών Τροφίμων (CCFN), κατοχυρώνοντας το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης της ονομασίας «φέτα» στα ελληνικά προϊόντα.

Αν και πρόκειται για μια μικρή αγορά, η απόφαση δημιουργεί θετικό προηγούμενο για τις διμερείς διαπραγματεύσεις της Ε.Ε. με τρίτες χώρες, όπως η Αυστραλία.