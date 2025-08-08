Πού μπορούν να φτάσουν οι τίτλοι Alpha Bank και Πειραιώς

Η αγορά και ο Γενικός Δείκτης συνεχίζουν σε νέα υψηλά για φέτος με δύο από τις τραπεζικές μετοχές, αυτές της Τράπεζας Πειραιώς και της Alpha Bank, να σημειώνουν τις υψηλότερες αποδόσεις φέτος, με 85% και 115% από τις αρχές του έτους. Ξεπερνούν τον Γενικό Δείκτη και τον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης κατά δύο και τρεις φορές, αντίστοιχα.

Η διαφορά στην κεφαλαιοποίησή τους διαμορφώνεται στα 850 εκατ. ευρώ περίπου υπέρ της Πειραιώς (8,92 δισ. ευρώ η Πειραιώς, 8,07 δισ. ευρώ η Αlpha Bank, βάσει των χθεσινών αποτιμήσεων) και η διαφορά έχει επιστρέψει πιο κοντά στο 1 δισ. ευρώ που ήταν έως τα τέλη Μαρτίου καθώς στα μέσα Ιουνίου είχε περιοριστεί στα 500 εκατ. ευρώ.

Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς είναι ίσως η πιο ελκυστικά αποτιμημένη μετοχή από τις συστημικές τράπεζες σε όρους Ρ/Ε. Ο δείκτης αποτίμησης τιμής προς κέρδη (P/E) είναι μόλις στις 8,4 φορές για φέτος και 8 φορές το 2026 (o χαμηλότερος των τεσσάρων), με δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 14% το 2026 και με προβλεπόμενη μερισματική απόδοση πάνω από 6%.

Ο δείκτης τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV) προβλέπεται στις 1,08 φορές φέτος και στις 1,01 φορές φορές το 2026. Με βάση τη μέση τιμή-στόχο στα 6,45 ευρώ, το περιθώριο ανόδου ανέρχεται στο 6% περίπου, όπως και στην Alpha Bank και η μέση σύσταση των αναλυτών είναι αγορά (buy). Οι αναλυτές προβλέπουν 1.088 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη για φέτος.

Η Alpha Βank, παρά την υψηλότερη άνοδο στο ταμπλό του ΧΑ, είναι η τράπεζα της οποίας η μετοχή είναι διαπραγματεύσιμη με τον χαμηλότερο δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV) από τις τέσσερις συστημικές, στις 1,07 φορές φέτος και 0,96 φορές το 2026.

Επίσης, ο δείκτης αποτίμησης τιμής προς κέρδη (P/E) είναι στις 9,6 φορές φέτος και 8,4 φορές το 2026 για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 11,58% το 2026.

Με βάση τη μέση τιμή-στόχο στα 3,70 ευρώ, το περιθώριο ανόδου είναι πλέον χαμηλό, της τάξης του 5%-6%. Είναι όμως εξαιρετικά πιθανό, οι αναλυτές να προχωρήσουν σε αυξήσεις στην τιμή-στόχο, καθώς η αποτίμηση της μετοχής εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικό discount με τις ευρωπαϊκές, αλλά και τις εγχώριες τράπεζες, ειδικά μετά το β’ τρίμηνο. Την παρούσα στιγμή, οι αναλυτές προβλέπουν 872 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη για φέτος.

Η τεχνική εικόνα των δύο μετοχών

H κίνηση στη μετοχή της Alpha Βank διέσπασε την πλαγιο-καθοδική κίνηση μετά το «άγγιγμα» των 3 ευρώ τέλος Μαΐου και συνεχίζει δυναμικά προς το νέο επίπεδο των 4 ευρώ. Στον ανοδικό ορίζοντα, οι σημαντικές τιμές για τη μετοχή της Alpha Βank, όπως επισημαίνονται από τα Fibonacci επίπεδα αλλά και τα σημεία με αξιόλογη συναλλακτική δραστηριότητα, είναι στα 3,75 ευρώ, τα οποία θα προσπαθήσει να διασπάσει στο κοντινό μέλλον.

Η τρέχουσα περιοχή στήριξης είναι πλέον στα 3-3,25 ευρώ, η ισχυρή αντίσταση στα 3,5 ευρώ και έπειτα το κομβικό επίπεδο των 4 ευρώ ανά μετοχή. Ο ταλαντωτής RSI 14 εβδομάδων δείχνει ότι η ανοδική κίνηση μπορεί να συνεχιστεί, καθώς η τιμή της δεν έχει εισέλθει σε υπεραγορασμένη περιοχή.

H κίνηση στη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς δείχνει επίσης σε ξεκάθαρο ανοδικό σχηματισμό και με παρόμοιο βηματισμό με την Alpha Βank. Οι σημαντικές τιμές για τη μετοχή, όπως επισημαίνονται από τα Fibonacci επίπεδα, αλλά και τα σημεία με αξιόλογη συναλλακτική δραστηριότητα, είναι στον ανοδικό ορίζοντα στα 7,5 ευρώ, τα οποία θα προσπαθήσει να διασπάσει ανοδικά στις επόμενες συνεδριάσεις.

Η ζώνη των 7,10-7,40 ευρώ έχει έρθει πολύ γρήγορα στον ορίζοντα. Η τρέχουσα περιοχή στήριξης στα 6,45 ευρώ. Ο ταλαντωτής RSI 14 εβδομάδων δεν έχει εισέλθει στην υπεραγορασμένη περιοχή και δίνει ακόμα «πόντους» για ανοδική συνέχεια.

Το διάγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς

