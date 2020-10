Χάνει το μομέντουμ η γερμανική οικονομία, απαισιόδοξα τα ινστιτούτα

Με πιο αργό ρυθμό από ό,τι έχει προβλεφθεί θα αναπτυχθεί η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία από την πανδημία του κορωνοϊού, σύμφωνα με τα οικονομικά ινστιτούτα και την εκτίμηση που δημοσίευσαν την Τετάρτη.

Σύμφωνα με το Reuters, τα οικονομικά ινστιτούτα Halle Institute for Economic Research, Kiel Institute for the World Economy, DIW Berlin και Ifo Institute for Economic Research αναμένουν ότι η οικονομία θα συρρικνωθεί κατά περίπου 5,4% το 2020 -πρόκειται για μεγαλύτερη πτώση από το 4,2% που είχαν προβλέψει τον Απρίλιο.

Στην πρόβλεψη των ερευνητικών οργανισμών, που αποτελεί τη βάση για τις οικονομικές προβλέψεις της κυβέρνησης, αναμένεται να υπάρξει ριμπάουντ 4,7% το 2021 -ποσοστό επίσης πιο απαισιόδοξο από την πρόβλεψη του Απριλίου για ανάπτυξη 5,8%.

Τέλος, αναμένουν ότι η γερμανική οικονομία θα «τρέξει» με ανάπτυξη 2,7% το 2022.