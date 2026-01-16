Χρηματιστήριο: Οι μετοχές που «αγαπούν» τώρα οι αναλυτές

Παρά την αλματώδη αύξηση που σημείωσαν οι ελληνικές μετοχές κατά την τριετία 2023-2025 και κόντρα στο πολύ δυνατό ξεκίνημα του Γενικού Δείκτη μέσα στη φετινή χρονιά, οι περισσότεροι αναλυτές εξακολουθούν να μιλούν για ανοδικές χρηματιστηριακές προοπτικές, ανεβάζοντας μάλιστα μέσα στις πρώτες ημέρες του 2026 τις τιμές-στόχους που δίνουν για αρκετές εισηγμένες εταιρείες.

Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις χρηματιστηριακών παραγόντων και υψηλόβαθμων στελεχών εισηγμένων, η ανοδική τάση των τιμών-στόχων των τελευταίων ετών φαίνεται πως θα συνεχιστεί σε γενικές γραμμές μέσα στο 2026 -σε περίπτωση φυσικά που δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο γεγονός-, στον βαθμό που οι διοικήσεις των εταιρειών θα ανεβάζουν τον πήχη των προβλέψεων για τις μελλοντικές οικονομικές τους επιδόσεις.

«Παρά το ότι σε πολλές περιπτώσεις οι τρέχουσες αποτιμήσεις ζαλίζουν τους επενδυτές όταν συγκρίνονται με τις παρελθούσες, οι αναλυτές διαπιστώνουν πως πολλοί εισηγμένοι όμιλοι έχουν ανεβάσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα τις οικονομικές τους επιδόσεις και επιπλέον διαθέτουν καλές προοπτικές ανάπτυξης, είτε οργανικά είτε μέσα από σχεδιαζόμενες εξαγορές.

Για παράδειγμα, επισημαίνουν πως οι μερισματικές αποδόσεις στο ΧΑ δεν έχουν μειωθεί κατά τα τελευταία χρόνια, παρά την εκτίναξη του Γενικού Δείκτη και αυτό συμβαίνει γιατί οι αθροιστικές χρηματικές διανομές σχεδόν τριπλασιάστηκαν μέσα στην τελευταία τετραετία.

Επιπλέον, ας μην ξεχνούμε ότι κατά την τελευταία διετία τα επιτόκια έχουν υποχωρήσει σημαντικά, εξέλιξη που και αυτή επηρεάζει τις τιμές-στόχους των αναλυτών», υποστηρίζει γνωστός χρηματιστηριακός παράγοντας.

Ανοδικό ξεκίνημα

Για παράδειγμα, σε πρόσφατες εκθέσεις τους, η JP Morgan θεώρησε ελκυστικές τις ελληνικές τράπεζες, η UBS πρότεινε την αγορά τους (buy), ενώ με θετικά σχόλια αναφέρθηκε σε αυτές και η Autonomous Research.

Φεύγοντας τώρα από τον τραπεζικό κλάδο, πάμε στην περίπτωση της Motor Oil, με την Piraeus Securities να δίνει φέτος τιμή-στόχο τα 35,4 ευρώ (οι περυσινές εκθέσεις των αναλυτών διαφόρων οίκων κυμαίνονταν μεταξύ των 28 και των 31,7 ευρώ, με εξαίρεση αυτή της Euroxx στα 36,3 ευρώ που δημοσιεύτηκε προς τα τέλη του 2025), αφήνοντας έτσι σημαντικό περιθώριο περαιτέρω ανόδου στον τίτλο.

Η Deutsche Bank ανέβασε φέτος την τιμή-στόχο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών από τα 11,5 στα 11,75 ευρώ. Το σύνολο των περυσινών εκθέσεων για τον ΔΑΑ αναφέρονταν σε αποτιμήσεις μεταξύ 9,6 και 11,6 ευρώ.

Σε φετινή της έκθεση, η Optima Bank αύξησε την τιμή-στόχο της Avax από τα 3,03 στα 3,81 ευρώ, επίπεδο σαφώς υψηλότερο από τον μέσο όρο των περυσινών εκθέσεων των αναλυτών.

Η πρόσφατη πρώτη έκθεση του οίκου Santander για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τιμή-στόχο τα 49 ευρώ προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, καθώς αφήνει τεράστιο περιθώριο ανόδου στον τίτλο, σε περίπτωση που οι εκτιμήσεις του συγκεκριμένου αναλυτή επιβεβαιωθούν στην πράξη. Ενδεικτικό είναι το στοιχείο ότι οι περυσινές εκθέσεις των οίκων έδιναν τιμές-στόχους για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που κυμαίνονταν μεταξύ 27,3 και 31,3 ευρώ.

Αντίθετα, σε ουδέτερη σύσταση προχώρησε η Deutsche Bank για τη μετοχή της Bally’s Intralot (τιμή-στόχος το 1,02 ευρώ, που είναι λίγο χαμηλότερη από την τρέχουσα αποτίμησή της στο ταμπλό του ΧΑ), επηρεασμένη πιθανότατα από τις απρόσμενες εξελίξεις που έλαβαν χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιπλέον, η Citi ψαλίδισε φέτος κατά πέντε ολόκληρα ευρώ σε σχέση με πέρυσι την τιμή-στόχο που δίνει για την Jumbo (από τα 32 στα 27 ευρώ), όταν οι περυσινές εκθέσεις των οίκων αποτιμούσαν τη μετοχή μεταξύ των 32 και των 42 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές-στόχοι των αναλυτών δεν αποτελούν πανάκεια, ιδιαίτερα σε ένα ιδιαίτερα ευμετάβλητο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον όπως το τρέχον και για τον λόγο αυτό οι περισσότεροι διαχειριστές χαρτοφυλακίων προτείνουν μικτά χαρτοφυλάκια, επιλογή μετοχικών τίτλων και μεσομακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.