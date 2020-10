Ευρωζώνη: Γκάζι στη μεταποίηση, χειρόφρενο στις υπηρεσίες

Κατέβασε ταχύτητα η επιχειρηματική δραστηριότητα της ευρωζώνης τον Οκτώβριο.

Τα νέα μέτρα για τον έλεγχο της πανδημίας κορωνοϊού αναγκάζουν πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες του μπλοκ να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους.

Οπως μεταδίδει το Reuters ο δείκτης υπεύθυνων προμηθειών της IHS Markit (PMI) που θεωρείται καλός δείκτης οικονομικής υγείας, υποχώρησε στις 49,4 μονάδες τον Οκτώβριο από τις 50,4 που είχε φτάσει τον Σεπτέμβριο. Περνάει κάτω από το όριο των 50 μονάδων που ξεχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Το αποτέλεσμα επιβαρύνεται από τον κλάδο των υπηρεσιών, καθώς ο ΡΜΙ στον τομέα βυθίστηκε στις 46,2 μονάδες από 48,0 - χαμηλότερα από τις προσδοκίες για πιο μέτρια πτώση στις 47,0 μονάδες.

Τα εργοστάσια ωστόσο τα πήγαν πολύ καλύτερα από το αναμενόμενο. Τα προκαταρκτικά στοιχεία ΡΜΙ για τη μεταποίηση δείχνουν άλμα σε υψηλό 26 μηνών, στις 54,4 μονάδες από 53,7 -πολύ υψηλότερα από τη μέση πρόβλεψη για 53,1 μονάδες.

Eurozone business activity fell back into decline in October, increasing concerns of a second downturn as COVID-19 cases rise further across the region. Flash #PMI stood at 49.4, widely driven down by weak services activity. Read more: https://t.co/HCWv3IRFsB pic.twitter.com/PA9ZXHrxy7