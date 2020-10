Eπιθέσεις τζιχαντιστών με μαχαίρια στη Γαλλία

Η γαλλική αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε ένα άτομο στην πόλη Αβινιόν, το οποίο νωρίτερα απειλούσε περαστικούς με μαχαίρι, φωνάζοντας «Allahu Akbar» (Ο θεός είναι μεγάλος), σύμφωνα με τον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό Europe 1.

Οπως μεταδίδει το Reuters, νωρίτερα έγινε επίσης γνωστό ότι συνελήφθη άνδρας στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, καθώς επιτέθηκε σε φρουρό του γαλλικού προξενείου με αιχμηρό αντικείμενο.

Προηγήθηκε επίσης σήμερα επίθεση με μαχαίρι σε εκκλησία στη Νίκαια της Γαλλίας. Ο δράστης σκότωσε δύο άτομα -υπάρχουν φόβοι και για τρίτο νεκρό- ενώ τραυμάτισε αρκετούς άλλους, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης και την αστυνομία, σε ένα περιστατικό που ο δήμαρχος της πόλης χαρακτήρισε τρομοκρατία.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, μία γυναίκα αποκεφαλίστηκε κατά την επίθεση. Επίσης, η πολιτικός Μαρίν Λεπέν μιλάει σε δημοσιογράφους για την επίθεση, κάνοντας λόγο για αποκεφαλισμό.

A woman beheaded, two others killed in knife attack at #Nice, France. The attacker shouted “Allah hu Akbar”, say reports. Mayor says it is a terror attack.

We are still dealing with an ideology worse than Nazism as if it is any other normal belief system. #NotreDame https://t.co/cTUjYESFTJ