Κοινή γραμμή πυρός κατά της πανδημίας αναζητά η ΕΕ

Η ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται το δεύτερο κύμα του κορωνοϊού προκαλεί έντονη ανησυχία στους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι αποφάσισαν την ενίσχυση του συντονισμού εντός της ΕΕ, προκειμένου να αναχαιτιστεί η πανδημία και να παραμείνουν τα εσωτερικά σύνορα ανοικτά.

Η ενίσχυση της συνεργασίας αφορά τρεις ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς: τα τεστ, τη διασυνοριακή ιχνηλάτηση και τα μελλοντικά εμβόλια. Επιπλέον, λόγω της πολύ μεγάλης έξαρσης που παρατηρείται σε ορισμένες χώρες, οι ηγέτες συμφώνησαν αν κρίνεται αναγκαίο, ελλείψει κλινών σε μονάδες εντατικής θεραπείας κράτους-μέλους, να γίνεται διασυνοριακή μεταφορά ασθενών.

Αναφορικά με τα επιμέρους ζητήματα, αποφασίστηκε να ακολουθηθεί η σύσταση της Κομισιόν για ευρεία χρήση των γρήγορων τεστ αντιγόνων, τα οποία είναι μεν λιγότερο αξιόπιστα, ωστόσο μπορούν να δώσουν αποτελέσματα μέσα σε 15 λεπτά.

Την αγορά τους θα χρηματοδοτήσει η ΕΕ με 100 εκατομμύρια ευρώ.

We need patience, discipline and solidarity, to slow down the spread of this virus.



Our 5⃣ messages to the EU Leaders:

📊 more data sharing

💬 exchange of best practices

🧪 massive testing

📱 tracing apps

⚕️ vaccination #UnitedAgainstCoronavirus #EUCO pic.twitter.com/XbMhuWsLxJ