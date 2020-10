Κομισιόν: Νέα δέσμη μέτρων κατά της πανδημίας

Νέα δέσμη μέτρων, η οποία υιοθετήθηκε υπό την ευθύνη του αντιπροέδρου της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά, παρουσίασε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, τα μέτρα στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση της εξάπλωσης του ιού και της αποτελεσματικότητας της αντιμετώπισης, ενισχύουν καλά στοχοθετημένα τεστ, διευκολύνουν την ανίχνευση επαφών, βελτιώνουν τις προετοιμασίες για εκστρατείες εμβολιασμού και διατηρούν την πρόσβαση σε βασικές προμήθειες, όπως εξοπλισμό εμβολιασμού, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την κυκλοφορία στην ενιαία αγορά όλων των εμπορευμάτων, και διευκολύνουν τα ασφαλή ταξίδια.

Η ανακοίνωση έρχεται πριν από την τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών την Πέμπτη στις 29 Οκτωβρίου για το συντονισμό COVID-19, μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης Οκτωβρίου. Παρόλο που τα κράτη μέλη είναι καλύτερα προετοιμασμένα και πιο συντονισμένα από ό,τι στους πρώτους μήνες της πανδημίας, οι πολίτες, οι οικογένειες και οι κοινότητες σε όλη την Ευρώπη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν έναν άνευ προηγουμένου κίνδυνο για την υγεία και την ευημερία τους, αναφέρει η Επιτροπή.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε ότι «η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Πρέπει να ενισχύσουμε την ανταπόκρισή μας στην ΕΕ. Σήμερα ξεκινάμε πρόσθετα μέτρα για την καταπολέμηση του ιού. Από την αύξηση της πρόσβασης σε γρήγορα τεστ και την προετοιμασία εκστρατειών εμβολιασμού έως τη διευκόλυνση ασφαλών ταξιδιών όταν είναι απαραίτητο. Καλώ τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά. Τα θαρραλέα μέτρα που λαμβάνονται τώρα θα βοηθήσουν στη διάσωση ζωών και στην προστασία των μέσων διαβίωσης. Κανένα κράτος μέλος δεν θα βγει με ασφάλεια από αυτήν την πανδημία έως ότου το κάνουν όλοι».

The #COVID19 situation is very serious. But we can slow down the spread of the virus if everyone takes responsibility. We have learnt from the 1st wave. Today we’re stepping up our common response.https://t.co/xAFxBWxEMk