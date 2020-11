Eurojust: Κατάσχεση 5.500 server για tv-πειρατεία σε 10 χώρες

Νέα μεγάλη επιχείρηση καταστολής της απάτης παράνομων σημάτων συνδρομητικής τηλεόρασης διενεργείται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες με την Eurojust να συντονίζει τη δράση στην Ιταλία και δέκα άλλες χώρες. Πάνω από 5.500 διακομιστές υπολογιστών (servers) έχουν ήδη κατασχεθεί.

Η Eurojust συνεχίζει να υποστηρίζει την καταστολή της πειρατείας μεγάλης κλίμακας σχετιζόμενη με συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και ταινίες και σειρές, κατόπιν αιτήματος των ιταλικών αρχών. Πάνω από 5.500 διακομιστές υπολογιστών, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση και την αποθήκευση τηλεοπτικών εκπομπών, ζωντανών αθλητικών παιχνιδιών και ταινιών χωρίς να πληρώσουν τους νόμιμους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων, κατασχέθηκαν στην Ιταλία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Σουηδία και την Ολλανδία. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες ροής έχουν πλέον αποκλειστεί για πελάτες στην Ιταλία, οι οποίοι παρακολούθησαν την τηλεοπτική ροή μέσω φθηνών αποκωδικοποιητών, πληρώνοντας πολύ χαμηλότερα από τα τέλη συνδρομής της αγοράς.

Ένα άτομο, που φέρεται να είναι ο ηγέτης των εγκληματικών δραστηριοτήτων, συνελήφθη από τις ιταλικές αρχές. Κατασχέθηκε εξοπλισμός υπολογιστών, άλλα εργαλεία επικοινωνίας και μέσα πληρωμής καθώς και πολυτελή αυτοκίνητα. Τα εκτιμώμενα κέρδη ανέρχονται σε 10,7 εκατομμύρια ευρώ.

Η Eurojust, η Υπηρεσία Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ποινική Δικαιοσύνη, παρείχε ταχεία βοήθεια για την εκτέλεση Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας στις προαναφερθείσες χώρες, καθώς και στην Ελλάδα. Ο Οργανισμός συντονίζει την αναζήτηση σε είκοσι μέρη.

Η Eurojust τέθηκε σε δράση τον περασμένο Σεπτέμβριο με το συντονισμό των δικαστικών ερευνών και τη συνεργασία κατά των Ομάδων Οργανωμένου Εγκλήματος (OGC), οι οποίες επεκτείνουν τις παράνομες δραστηριότητές τους σε απάτες και πειρατεία πνευματικών δικαιωμάτων σχετιζόμενες με συνδρομητική τηλεόραση και υπηρεσίες ροής. Σε μια μεγάλη επιχείρηση τον Σεπτέμβριο του 2019 με επικεφαλής το ιταλικό γραφείο στην Eurojust, καταργήθηκαν περισσότεροι από 200 διακομιστές για να αποφευχθεί η εξάπλωση της απάτης. Ο Οργανισμός βραβεύτηκε πρόσφατα από την AUDIOVISUAL ANTI-PIRACY ASSOCIATION (AAPA) για το έργο της στο πλαίσιο αυτό.

Οι έρευνες για αυτό το συγκεκριμένο δίκτυο βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό, οδηγώντας στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε αυτήν την εβδομάδα. Οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων ευρωπαϊκών καναλιών συνδρομητικής τηλεόρασης και αμερικανικών κινηματογραφικών στούντιο, έχουν υποβάλει καταγγελίες στις αρχές της Ιταλίας κατά της πειρατείας μεγάλης κλίμακας που τους στερεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Ο κ. Filippo Spiezia, Εθνικό Μέλος της Ιταλίας και Αντιπρόεδρος της Eurojust, δήλωσε: « Μετά τη μεγάλη επιχείρηση στην Ιταλία του περασμένου έτους, δεν σταματήσαμε να βοηθάμε και να στηρίζουμε τις εθνικές μας αρχές. Έχουμε αναλάβει την πρόκληση να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, καθώς δεν μπορούμε να ικανοποιηθούμε από μια μόνο επιχείρηση. Ο απώτερος στόχος μας είναι να ενισχύσουμε προληπτικά τον συντονισμό των ερευνών και να σταματήσουμε αυτό το εγκληματικό φαινόμενο. Για αυτήν τη συγκεκριμένη δράση, είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες στους ευρωπαίους εταίρους μας».

Νωρίτερα φέτος, πραγματοποιήθηκαν δύο άλλες μέρες δράσης, που συντονίστηκαν με τις ισπανικές και αμερικανικές αρχές, για την αντιμετώπιση της πειρατείας σήματος συνδρομητικής τηλεόρασης και τη φιλοξενία παράνομου περιεχομένου σε παραβίαση των δικαιωμάτων του συγγραφέα. Χθες οργανώθηκε παρόμοια δράση κατόπιν αιτήματος των ελβετικών αρχών.

Οι ομάδες αυτές αποκομίζουν τεράστια κέρδη, χρησιμοποιώντας παράνομα τα σήματά τους και χρησιμοποιώντας διακομιστές υπολογιστών για τη διανομή τηλεοπτικών προγραμμάτων και ποδοσφαιρικών αγώνων στους χρήστες μέσω ιστότοπων. Προσφέρουν παρανόμως φτηνές συνδρομές και πωλούν ή ενοικιάζουν τους λεγόμενους αποκωδικοποιητές ή τα «μαύρα κουτιά» μέσα από τα κοινωνικά μέσα. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω συστημάτων όπως το Paypal.

Πριν από τις επιχειρήσεις αυτής της εβδομάδας, η Eurojust οργάνωσε τρεις συναντήσεις συντονισμού και ένα κέντρο συντονισμού για να βοηθήσει όλες τις εμπλεκόμενες χώρες. Οι επιτόπιες επιχειρήσεις διευθύνονταν από την Εισαγγελία της Νάπολης, τη Guardia di Finanza, υποστηριζόμενη από μια εξειδικευμένη μονάδα του Polizia di Stato (Polizia Postale et delle Telecommunicazione) στην Ιταλία, σε στενή συνεργασία με το ιταλικό γραφείο της Eurojust. Σε όλες τις χώρες συμμετείχαν πάνω από 700 αστυνομικοί.

Ποιες χώρες έδωσαν βοήθεια

Η βοήθεια δόθηκε από:

Βουλγαρία: τη Γενική Εισαγγελία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, την Ειδική Εισαγγελία και τη Γενική Διεύθυνση Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος (μονάδα κυβερνοεγκλήματος).

Γαλλία: τον ανακριτικό δικαστή από το JIRS Lille, Interregional Specialized Jurisdiction of Lille, the Judicial Police InterRegional section of Lille, DIPJ Lille, the Investigative Judge from the Court of Paris (Financial Unit) and the Research Section of the Gendarmerie Paris, SR Paris.

Γερμανία: το ΔΤΦ των Χάναου, Στουτγκάρδης και Βούπερταλ, το Κρατικό Γραφείο Ποινικής Έρευνας, την Αστυνομική Διεύθυνσης Στουτγκάρδης και τη Περιφερειακή Αστυνομία Μέτμαν

Ελλάδα: το Γραφείο Έκδοσης και Αμοιβαίας Νομικής Βοήθειας (MLA) του ΔΤΦ του Εφετείου Αθηνών, το ΔΤΠ στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, τον Ειδικό Ερευνητή Δικαστή MLA στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τρίτο δικαστή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και της Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Κυβερνοεγκλήματος και Υποδιαίρεση Κυβερνοεγκλήματος Βόρειας Ελλάδας).

Λιθουανία: το Γραφείο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας του Γενικού Εισαγγελέα, και την Λιθουανική Ποινική αστυνομία του Bureau

Ρουμανία: τη Διεύθυνση Έρευνας του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Τρομοκρατίας και τη Διεύθυνση Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο της Γενικής Αστυνομικής Επιθεώρησης.

Σλοβενία: το Επαρχιακό Δικαστήριο της Λιουμπλιάνα, το Τμήμα Ερευνών και την Αστυνομική Διεύθυνση του Koper.

Ολλανδία: το Διεθνές Κέντρο Συνεργασίας της Χάγης και το Κέντρο Διεθνούς Συνεργασίας της Εθνικής Εισαγγελίας για Σοβαρή Απάτη, Περιβαλλοντικό Έγκλημα και Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων και την Υπηρεσία Φορολογικών Πληροφοριών και Ερευνών.

Σουηδία: την Εισαγγελία (η Εθνική Μονάδα κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος) και την Αστυνομική Αρχή.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ, EUROJUST