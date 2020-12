Το εμβόλιο της Moderna έκανε live o Αντονι Φάουτσι

Την πρώτη δόση του εμβολίου Covid-19 της Moderna έκανε ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος των Ηνωμένων Πολιτειών την Τρίτη, σε μία εκδήλωση στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας.

Ο εμβολιασμός του μεταδόθηκε ζωντανά στην τηλεόραση, ως μέρος μίας προσπάθειας να διαβεβαιώσει τους Αμερικανούς ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό.

Ο Φάουτσι είπε ότι έχει «τεράστια εμπιστοσύνη» στην επιστήμη που είναι πίσω από το εμβόλιο, καθώς και ότι ήθελε συμβολικά να εμβολιαστεί δημοσίως.

Dr. Anthony Fauci gives a thumbs up as he receives the Moderna vaccine, saying feels "extreme confidence in the safety and the efficacy of this vaccine" and encourages "everyone who has the opportunity to get vaccinated." https://t.co/wv9LdphP8e pic.twitter.com/UpT1UtFWlv