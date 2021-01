Τζόρτζια: Μια ανάσα από ιστορική νίκη των Δημοκρατικών για τη Γερουσία

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, Αιδεσιμότατος Raphael Warnock εξασφαλίζει τη μια από τις δυο έδρες στη Γερουσία, στις επαναληπτικές εκλογές στη Τζόρτζια.

Ο Warnock εξασφάλισε το 50,6% των ψήφων, έναντι του 49,4% που συγκέντρωσε η υποψήφια των Ρεπουμπλικάνων Kelly Loeffler.

Ο Warnock, πάστορας της εκκλησίας των Βαπτιστών Ebenezer στην Ατλάντα, είναι ο πρώτος αφροαμερικάνος που κερδίζει έδρα στη Τζόρτζια έδρα στη Γερουσία και θα γίνει ο 11ος μόλις μαύρος γερουσιαστής στην ιστορία των ΗΠΑ.

Πάντως, η κα. Loeffler αρνείται να παραδεχθεί την ήττα της, δηλώνοντας πως εξακολουθεί να έχει έναν «δρόμο προς τη νίκη».

Την ίδια ώρα, οριακό προβάδισμα περίπου 13.000 ψήφων έναντι του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του David Perdue διατηρεί ο Δημοκρατικός Jon Ossoff για την δεύτερη έδρα στη Γερουσία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ενώπιον υποστηρικτών του που πανηγύριζαν ότι δεν θα παραδεχτεί ποτέ την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 κάνοντας λόγο για εκτεταμένη εκλογική νοθεία, μόλις δύο εβδομάδες πριν αναλάβει καθήκοντα στον Λευκό Οίκο ο εκλεγμένος πρόεδρος Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν.

"Ποτέ δεν θα παραιτηθούμε. Δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ. Δεν θα παραδεχτούμε ποτέ", δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης που χρηματοδοτήθηκε από εκστρατεία στην περιοχή του πάρκου Ellipse, κοντά στον Λευκό Οίκο, κάτω από έναν ουρανό γεμάτο σύννεφα, ισχυριζόμενος χωρίς αποδείξεις ότι "εκατοντάδες χιλιάδες" άνθρωποι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. "Θα σταματήσουμε την κλοπή", δήλωσε.

"Κερδίσαμε αυτές τις εκλογές και τις κερδίσαμε ευρέως", είπε, πέρα από κάθε πραγματικότητα και παρά την απουσία αποδεικτικών στοιχείων που να υποστηρίζουν την υπόθεση της εκλογικής απάτης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε επίσης τον αντιπρόεδρό του Μάικ Πενς να μην επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης στο Κογκρέσο και χαρακτήρισε τους εκλεγμένους Ρεπουμπλικανούς "αδύναμους" και "αξιολύπητους".

"Εάν ο Μάικ Πενς κάνει το σωστό, κερδίζουμε τις εκλογές", δήλωσε ο απερχόμενος πρόεδρος ενώπιον ενός πλήθους υποστηρικτών που συγκεντρώθηκαν στην Ουάσινγκτον. "Αν δεν το κάνει, θα είναι μια θλιβερή ημέρα για τη χώρα μας", πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αμφιβάλλει για τη στάση του αντιπροέδρου του.

Ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς είπε ότι θα απορρίψει το αίτημα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε ότι δεν θα αντιταχθεί στην πιστοποίηση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, καταφεύγοντας πίσω από τους "περιορισμούς" του Συντάγματος.

Ο Πενς παρουσίασε τα επιχειρήματά του σε επιστολή που δημοσιοποιήθηκε μόλις πριν από την έναρξη έκτακτης συνεδρίασης του Κογκρέσου με σκοπό την επίσημη καταγραφή των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Ο Μάικ Πενς προεδρεύει σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου με σκοπό την επίσημη καταγραφή των ψήφων των μεγάλων εκλεκτόρων υπέρ του Τζο Μπάιντεν. Ο ρόλος του ορίζεται αυστηρά από το πρωτόκολλο.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα αισιόδοξος ότι ο Τζον 'Οσοφ θα νικήσει αφότου ο συνάδελφός του Δημοκρατικός Ραφαέλ Γουόρνοκ προβλέπεται να κερδίσει μία από τις δύο έδρες της αμερικανικής Γερουσίας στις επαναληπτικές εκλογές της Τρίτης.

Σε ανακοίνωση, ο Μπάιντεν υποσχέθηκε να εργαστεί μαζί και με τα δύο κόμματα για να αντιμετωπίσει την πανδημία της COVID-19 και να προχωρήσει τους διορισμούς στο υπουργικό του συμβούλιο, προσθέτοντας πως φαίνεται ότι οι ψηφοφόροι της Τζόρτζια έδωσαν στους Δημοκρατικούς την πλειοψηφία στην αμερικανική Γερουσία.

Οι σημερινές επαναληπτικές εκλογές θα κρίνουν το μέλλον της Γερουσίας, αλλά και την δυνατότητα που θα έχει ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν να υλοποιήσει το πρόγραμμά του. Οι Δημοκρατικοί θα πρέπει να εξασφαλίσουν και τις δύο έδρες που κρίνονται στις επαναληπτικές εκλογές αυτές αν θέλουν να πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο της Γερουσίας.

Στην περίπτωση που οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τον επαναληπτικό γύρο, θα διατηρήσουν τον έλεγχο του άνω σώματος και θα μπορούν να εμποδίσουν τη νομοθετική ατζέντα του κ. Biden. Αν όμως ο κ. Ossoff κερδίσει την δεύτερη έδρα, τότε οι Δημοκρατικοί θα ελέγχουν τη Γερουσία με οριακότατη διαφορά.

Ακόμα και τότε όμως, ο Μπάιντεν και οι Δημοκρατικοί μπορεί να δυσκολευτούν να προωθήσουν ορισμένες νομοθετικές προτεραιότητες, καθώς στη Γερουσία τα περισσότερα νομοσχέδια χρειάζεται να εξασφαλίζουν 60 ψήφους για να περάσουν, σε ένα σώμα 100 εδρών.

Η καταμέτρηση άρχισε λίγο αφού έκλεισαν τα εκλογικά κέντρα χθες στις 19:00 (στη 01:00 σήμερα ώρα Ελλάδας). Κανονικά, τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά σήμερα, διαβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικάνος υπουργός Εσωτερικών Brad Raffensperger, ωστόσο δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να καθυστερήσουν να ανακοινωθούν αν η διαφορά είναι οριακή.



Όπως ανάφερε στο CNN, «Πιθανόν θα κάνουν ένα διάλειμμα εδώ, νομίζω, μέσα στην επόμενη ώρα. Θα προσπαθήσουν να κάνουν όση περισσότερη δουλειά γίνεται απόψε... Τουλάχιστον, να καταγράψουν ακριβώς πόσα ψηφοδέλτια υπάρχουν και στη συνέχεια να σκανάρουν όσα γίνεται αύριο. Ας ελπίσουμε πως μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε μια καλύτερη ιδέα για το πού βρισκόμαστε», είπε.

Χιλιάδες υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκαν στο κέντρο της Ουάσιγκτον, σε μια διαδήλωση-επίδειξη δύναμης, τη στιγμή που το Κογκρέσο αναμένεται να επικυρώσει την ήττα του στις προεδρικές εκλογές.

Αψηφώντας τις υγειονομικές συστάσεις, άνδρες και γυναίκες, που κατέφθασαν στην αμερικανική πρωτεύουσα από κάθε γωνιά της χώρας, στοιβάζονταν, χωρίς να φορούν μάσκα, στο μετρό.

Ο απερχόμενος πρόεδρος, που συνεχίζει να μην αποδέχεται τη νίκη του Δημοκρατικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν, ενθαρρύνει εδώ και ημέρες τους υποστηρικτές του να διαδηλώσουν στην αμερικανική πρωτεύουσα για αυτήν την ημέρα που θα είναι «τρελή», όπως προειδοποίησε.

DJ plays the Titanic theme music at the outgoing President’s “save America” march in DC... pic.twitter.com/oUHogAOKTf