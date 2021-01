Frontex: Πτώση 76% στη ροή μεταναστών στην Ελλάδα το 2020

Ο αριθμός των ανθρώπων που εντοπίστηκαν να διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκε κατά 13% το 2020, φτάνοντας περίπου τους 124.000 ανθρώπους, στον χαμηλότερο αριθμό από το 2013, σε μια πτώση που κατά κύριο λόγο οφείλεται στους περιορισμούς κατά της πανδημίας του νέου κορωνοϊού που έχουν επιβληθεί από διάφορες χώρες, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Frontex.

Οι Σύροι παραμένουν η πιο συχνά αναφερόμενη υπηκοότητα όσων επιχείρησαν να διασχίσουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Ακολουθούν Μαροκινοί, Τυνήσιοι και Αλγερινοί.

Παρά την άνοδο στις αρχές του περασμένου έτους, η μεταναστευτική οδός της Ανατολικής Μεσογείου, προς της Ελλάδα, σημείωσε τελικά τη μεγαλύτερη πτώση στον αριθμό αφίξεων, πάνω από 3/4 (-76%), σε περίπου 20.000 ανθρώπους. Ο αριθμός των διασυνοριακών διαβάσεων στην περιοχή της Δυτικής Μεσογείου μειώθηκε κατά 28%, σε περίπου 17.000.

