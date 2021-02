Σε υψηλό επτά ετών οι τιμές των τροφίμων τον Ιανουάριο

Οι τιμές των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο σκαρφάλωσαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά ετών, αυξάνοντας τον κίνδυνο πληθωρισμού των τιμών και πείνας στις πιο φτωχές χώρες.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο δείκτης τιμών τροφίμων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ ενισχύθηκε τον Ιανουάριο κατά 10% σε σχέση με πέρυσι και 4% σε σχέση με τον Δεκέμβριο, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014.

Στην άνοδο συνέβαλε και το άλμα στις τιμές των σιτηρών.

Οι αγορές καλαμποκιού από την Κίνα και η μικρότερη από την αναμενόμενη παραγωγή στις ΗΠΑ έστειλαν τον δείκτη, ο οποίος παρακολουθεί ένα καλάθι τροφίμων σε σχέση με τι τιμές τους το 2014-16, στην όγδοη διαδοχική μηνιαία άνοδο.

Πρόκειται για τα μεγαλύτερο ανοδικό σερί την τελευταία δεκαετία.

Οι τιμές δεν έχουν ακόμα ανέλθει στα επίπεδα της κρίσης στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, αλλά η τροχιά προκαλεί ανησυχία, σύμφωνα με αναλυτές. «Μπορεί να γίνει πολύ μεγάλο ζήτημα για τις λιγότερο εύπορες χώρες οι οποίες βασίζονται στις εισαγωγές τροφίμων» ανέφερε επικεφαλής οικονομολόγος του FAO.

Oι τιμές του καλαμποκιού έχουν εκτιναχθεί 45% σε σχέση με πέρυσι και της σόγιας 56%, ενώ το σιτάρι έχει κινηθεί 16% υψηλότερα και το ρύζι 27%.

why aren’t we talking about this?! #FarmersProtest https://t.co/obmIlXhK9S