Η χαμηλότερη θερμοκρασία από το 1995 στη Βρετανία

Η Βρετανία κατέγραψε σήμερα τις χαμηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων 26 ετών, καθώς πλήττεται από κύμα ψύχους που προέρχεται από τη Ρωσία και έριξε τις θερμοκρασίες στα σκωτσέζικα Χάιλαντς στους 23 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν.

Η θερμοκρασία στο χωριό Μπρέιμαρ έπεσε στους -23 βαθμούς Κελσίου στις 08:13 (τοπική ώρα, 11:13 ώρα Ελλάδας), η οποία είναι η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί από το 1995 και η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί μήνα Φεβρουάριο στη Βρετανία από το 1955, όταν ήταν ακόμη πρωθυπουργός ο Ουίνστον Τσώρτσιλ.

The Netherlands and parts of Germany were blanketed on Sunday by a snowstorm that disrupted planes and trains and put some coronavirus testing on hold.



Britain is also bracing for heavy snow from what Dutch meteorologists have called Storm Darcyhttps://t.co/TyWH5i1T2B pic.twitter.com/1nOBcBx636