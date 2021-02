Σειρά διακρίσεων για τη UBS στα βραβεία του Euromoney

H UBS απέσπασε το βασικό διεθνές βραβείο "Best Private Banking Services Overall", σύμφωνα με την ετήσια έρευνα Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey 2021, η οποία βασίστηκε στην κρίση και αξιολόγηση τουλάχιστον 2.000 επαγγελματιών του τραπεζικού κλάδου.

Συνολικά, η UBS τιμήθηκε με 160 διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων 10 διεθνών και 33 τοπικών, εδραιώνοντας για άλλη μια φορά τη θέση της ως κορυφαία εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως. Οι συνεχόμενες αυτές βραβεύσεις αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη αξία και βαρύτητα, στο πλαίσιο των προκλήσεων που αντιμετώπισε τόσο η ίδια η UBS όσο και οι πελάτες της εν καιρώ πανδημίας.

Η εν λόγω έρευνα διοργανώθηκε για 18η συνεχόμενη χρονιά από τη διεθνή οικονομική έκδοση Euromoney.