ΗΠΑ:Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Βέρνον Τζόρνταν, ακτιβιστής και δικηγόρος

Ο Βέρνον Τζόρνταν, που μεγάλωσε στον αμερικανικό Νότο των φυλετικών διακρίσεων και έγινε ένας επιδραστικός ηγέτης του αμερικανικού κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων, της πολιτικής στην Ουάσινγκτον και της Γουόλ Στριτ, πέθανε σε ηλικία 85 ετών, σύμφωνα με ΜΜΕ που επικαλούνται την οικογένειά του.

Ο Τζόρνταν, ο οποίος το 1980 είχε τραυματιστεί σοβαρά από ελεύθερο σκοπευτή, υπέρμαχο της υπεροχής της λευκής φυλής, στην Ιντιάνα, πέθανε χθες, Δευτέρα, βράδυ, σύμφωνα με τα ΜΜΕ.

Ο Τζόρνταν "έφυγε ήρεμα το προηγούμενο βράδυ ανάμεσα σε αγαπημένα του πρόσωπα. Είμαστε ευγνώμονες για όλο το ξεχείλισμα αγάπης και στοργής", ανέφερε η κόρη του Βίκι Τζόρνταν, σύμφωνα με το CNBC και τον δημοσιογράφο των New York Times Άντριου Ρος Σόρκιν. Το CBS και το CNN μετέδωσαν επίσης την είδηση του θανάτου του, επικαλούμενα μέλη της οικογένειας.

Το Legal Defense Fund της Εθνικής Ένωσης για την Ανέλιξη των Εγχρώμων (National Association for the Advancement of Colored People -- NAACP), μέλος του διοικητικού συμβουλίου της οποίας διετέλεσε ο Τζόρνταν, εξέφρασε σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα "βαθιά λύπη" για τον θάνατό του, αποκαλώντας τον "έναν αξιότιμο δικηγόρο και ηγέτη που βοήθησε στην προώθηση των πολιτικών δικαιωμάτων στην Αμερική σε όλη τη σταδιοδρομία του".

Ο Τζόρνταν εργαζόταν μέχρι και μετά τα 80 πηγαινοερχόμενος ανάμεσα στη διεθνή νομική εταιρία και εταιρία λόμπινγκ Grump Akin στην Ουάσινγκτον και την εταιρία χρηματοοικονομικών συμβούλων Lazard στη Νέα Υόρκη.

Ο ρόλος του Τζόρνταν ως κάτοχος εσωτερικής πληροφόρησης στην Ουάσινγκτον τον έφερε μέχρι τον Λευκό Οίκο, όπου υπήρξε στενός φίλος και σύμβουλος του προέδρου Μπιλ Κλίντον στα χρόνια του 1990.

Δεν κατείχε ποτέ επίσημη κυβερνητική θέση, αλλά κανείς δεν ήξερε καλύτερα από τον Τζόρνταν πώς οι εύνοιες, οι προσβάσεις και τα αιτήματα λειτουργούν στην Ουάσινγκτον. Το 2018 οι Financial Times τον αποκάλεσαν έναν "από τους άνδρες με τις περισσότερες διασυνδέσεις στην Αμερική".

Ο Τζόρνταν μεγάλωσε σε μια φτωχογειτονιά στην Ατλάντα προτού η οικογένειά του αγοράσει δικό της σπίτι και ήταν ο μοναδικός μαύρος στην τάξη του στο πανεπιστήμιο DePauw στο Γκρίνκαστλ, στην Ιντιάνα.

Ο Τζόρνταν πήρε πτυχίο νομικής από το Πανεπιστήμιο Howard και επέστρεψε στην Ατλάντα προκειμένου να εργαστεί ως δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Μεταξύ των υποθέσεων που ανέλαβε ήταν εκείνη με το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια όταν ο Τζόρνταν συνόδευσε τους δυο νεαρούς μαύρους πελάτες του μέσα από τα γιουχαΐσματα του όχλου την πρώτη μέρα των μαθημάτων τους.

Ο Τζόρνταν πήγε αργότερα να εργαστεί για το NAACP και το United Negro College Fund προτού τεθεί επικεφαλής της National Urban League το 1971.

Μετά τις επιτυχίες με τα δικαιώματα ψήφου και τους νόμους για ίση πρόσβαση, η προσέγγιση του Τζόρνταν ήταν να πιέσει για μεγαλύτερες οικονομικές ευκαιρίες για τους μαύρους, ακόμη και στις αίθουσες συσκέψεων των επιχειρήσεων.

Σε μια εκδήλωση της Urban League ο Τζόρνταν είπε ότι είχε πει στους επιχειρηματικούς δωρητές της οργάνωσης: "Μην μας δίνετε απλώς χρήματα και μην εμφανίζεστε απλώς για το δείπνο της Ημέρας των Ίσων Ευκαιριών. Αυτό δεν είναι αρκετό αν κοιτάξετε την αγοραστική δύναμη των μαύρων σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι αρκετό να έρχεστε και να κάνετε χειραψίες μαζί μας και να είστε φίλοι μας. Θέλουμε να είμαστε μέσα".

Υπό την ηγεσία του, η Urban League άρχισε να εκδίδει τις ετήσιες εκθέσεις της, State of Black America, για την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των μαύρων Αμερικανών.

Αμερικανικές εταιρίες όπως οι American Express, Xerox, Dow Jones, Bankers Trust, RJR Nabisco, Revlon και Sara Lee τον περιέλαβαν στα διοικητικά συμβούλιά τους, στα οποία συχνά ήταν και ο μοναδικός μαύρος.

"Είναι κάτι σαν η Ρόζα Παρκς της Γουόλ Στριτ", είχε πει ο ιστορικός του Χάρβαρντ Χένρι Λιούις Γκέιτς Τζούνιορ, σε μια συνέντευξη στην ειδησεογραφική υπηρεσία Bloomberg. "Κατάλαβε πως η πρώτη φάση του σύγχρονου κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων ήταν να καταπολεμήσει τον νόμιμο φυλετικό διαχωρισμό αλλά οι ρίζες του ρατσισμού ήταν κατά βάση οικονομικές".

Ο Τζόρνταν ανήκε στο στενό περιβάλλον του προέδρου Τζίμι Κάρτερ στα χρόνια του 1970 και ο Κάρτερ φέρεται να του πρότεινε θέσεις στην κυβέρνησή του. Ο Τζόρνταν θα γινόταν στο τέλος επικριτής του Κάρτερ λέγοντας ότι δεν εκπλήρωσε τις οικονομικές υποσχέσεις του προς τους μαύρους.



Το 1980 ο Τζόρνταν τραυματίστηκε σοβαρά ενώ έβγαινε από το αυτοκίνητο μιας λευκής γυναίκας που ήταν μέλος της Urban League στο Φορτ Γουέιν της Ιντιάνα. Ο Τζόζεφ Πολ Φράνκλιν, πρώην μέλος του Κου Κλουξ Κλαν και του Αμερικανικού Ναζιστικού Κόμματος ο οποίος καταδικάστηκε για σειρά φυλετικών δολοφονιών, παραδέχθηκε ότι είχε στήσει ενέδρα αλλά αθωώθηκε. Είπε στις αρχές ότι μισούσε τα διαφυλετικά ζευγάρια.



Έπειτα από δέκα χρόνια στην Urban League, ο Τζόρνταν ήθελε κάτι διαφορετικό και έτσι εντάχθηκε στην Gump Akin. Ψηλός και επιβλητικός, απέκτησε φήμη ως ένας γοητευτικός και πειστικός "σοφός άνδρας της Ουάσινγκτον". Όταν ο Κλίντον εξελέγη πρόεδρος το 1992, επέλεξε τον Τζόρνταν, τον οποίο γνώριζε ήδη από τα πρώτα χρόνια του 1970, ως επικεφαλής της ομάδας μετάβασής του.



Το 1999 ο Τζόρνταν έγινε διευθυντής στη Lazard με σκοπό να φέρει στην εταιρία νέες επιχειρήσεις και στελέχη.



Το 2008, όταν ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν υποψήφιος για να γίνει ο πρώτος μαύρος πρόεδρος, ο Τζόρνταν παρέμεινε στο πλάι των φίλων του και υποστήριξε τη Χίλαρι Κλίντον στις εκλογές για το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος. Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Τζόρνταν είπε στον Ομπάμα, "Είμαι πολύ μεγάλος για να ανταλλάξω τη φιλία με τη φυλή".



Η πρώτη σύζυγος του Τζόρνταν, Σίρλεϊ Τζόρνταν, πέθανε από σκλήρυνση κατά πλάκας το 1985. Απέκτησαν ένα παιδί. Το 1986 παντρεύτηκε την Αν Ντιμπλ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ