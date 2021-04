Η Τράπεζα της Αγγλίας πολιορκείται από ακτιβιστές

Περιβαλλοντικοί ακτιβιστές στο Λονδίνο έριξαν μαύρη μπογιά στην πρόσοψη του κτιρίου της Τράπεζας της Αγγλίας στο πλαίσιο διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν νωρίτερα, μεταδίδει το Reuters.

Οι ακτιβιστές έλουσαν με μπογιές το επιβλητικό νεοκλασικό κτίριο κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης που πραγματοποίησαν ενάντια στην κλιματική καταστροφή που προκαλεί ο χρηματοοικονομικός τομέας, όπως υποστήριξαν.

«Αυτή η τράπεζα μας σκοτώνει», έγραφε ένα πανό. «Όχι άλλα ορυκτά καύσιμα», έγραφε ένα άλλο.

«Η δράση αυτή αποτελεί τμήμα ενός κύματος πρωτοβουλιών από το Money XR’s Money Rebellion που οργανώνει παρεμβάσεις για να αποκαλύψει το ρόλο των τραπεζών στην κλιματική και οικολογική κρίση», αναφέρει το Extinction Rebellion.

Bank of England hit by climate activists pic.twitter.com/3m0QorLcO7

Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τέσσερις ανθρώπους, έναν για παράνομη είσοδο και τρεις για φθορά ξένης περιουσίας. Κληθείσα από το πρακτορείο Reuters, η Τράπεζα της Αγγλίας αρνήθηκε να σχολιάσει.

"Η σημερινή ενέργεια εντάσσεται σε ένα κύμα δράσεων της Money Rebellion της XR που αποσκοπεί στο να καταδειχθεί ο ρόλος των τραπεζών στην κλιματική και οικολογική κρίση", ανέφερε η Extinction Rebellion. Η ενέργεια πραγματοποιείται από την ομάδα "Money Rebellion".

Η Extinction Rebellion θέλει να προκαλέσει εξέγερση εναντίον πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δομών του σύγχρονου κόσμου εγκαίρως ώστε να αποτραπεί η χειρότερη καταστροφή που προβλέπουν επιστήμονες που μελετούν την κλιματική αλλαγή.

Υποστηρίζει πως η Τράπεζα της Αγγλίας δεν είναι αρκετά αυστηρή με τις εμπορικές τράπεζες ώστε να τις σταματήσει από το να χρηματοδοτούν την κλιματική αλλαγή και θέλει να είναι πολύ πιο αυστηρή με τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η οργάνωση υποστηρίζει πως η τράπεζα, την οποία αποκαλεί "Bank of Extinction" (Τράπεζα Αφανισμού), είναι πυλώνας ενός οικονομικού μοντέλου που βασίζεται στην απεριόριστη ανάπτυξη και προτεραιοποιεί το βραχυπρόθεσμο κέρδος έναντι της υγείας του πλανήτη.

Η οργάνωση θέτει στο στόχαστρό της και ιδιωτικές τράπεζες.

Climate activists spray black dye at Bank of England in 'Money Rebellion' https://t.co/OhKHqvDbOD pic.twitter.com/Xdh7Qq8c0n