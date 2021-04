Επεισόδια και διαμαρτυρίες κατά του lockdown στην Ιταλία

Εστιάτορες και ελεύθεροι επαγγελματίες συγκεντρώθηκαν χθες έξω από την βουλή της Ρώμης διαμαρτυρόμενοι μέχρι το βράδυ κατά των παρατεταμένων απαγορεύσεων και περιορισμών λόγω του κορωνοϊού. Είναι η πρώτη φορά που ξεσπά κοινωνική ένταση από τότε που ο Μάριο Ντράγκι έγινε πρωθυπουργός.

Μετά την απαγόρευση της αστυνομίας να προχωρήσουν προς την είσοδο της βουλής η ένταση αυξήθηκε: Oι διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια και καπνογόνα και μετά από περιορισμένης έκτασης συμπλοκές, τραυματίσθηκαν ένας έμπορος και τρεις αστυνομικοί. Παράλληλα, στο Μιλάνο διαδήλωσαν οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων (οι οποίοι εδώ και ένα χρόνο έχουν σταματήσει να δουλεύουν) και οι πλανόδιοι πωλητές. Στο Νότο, κοντά στην Νάπολη, έμποροι που δεν έχουν χρήματα για να πληρώσουν πλέον το ενοίκιο των καταστημάτων τους μπλόκαραν τον κεντρικής σημασίας αυτοκινητόδρομο A1, ο οποίος συνδέει την Κάτω Ιταλία με τις βόρειες περιφέρειες της χώρας.

Protests in Italy for the prolongation of the lockdown, scuffles with the police in Rome, demonstrations in Milan, Turin Genoa and others cities ... #Montecitorio #riots #Proteste #Roma https://t.co/jJcbYWx8Pl

Σύμφωνα με πολλούς παρατηρητές, στις κινητοποιήσεις αυτές έχουν παρεισφρήσει και μέλη της άκρας δεξιάς και νεοφασίστες, οι οποίοι προσπαθούν να χειραγωγήσουν τους συμμετέχοντες. Υπάρχει, όμως, και ένα άλλο αδιαμφισβήτητο στοιχείο: η μεγάλη κούραση πολλών τομέων της κοινωνίας και κυρίως όσων δεν έχουν ένα σίγουρο, σταθερό μισθό.

Rome today as business owners came out in force against the lockdown measures destroying livelihoods of so many, mirrored demonstrations across Italy, Milan, Turin, Genoa, Napoli and others cities in rising against Coronavirus tyranny.



