Παγκόσμιος πόλεμος στο ποδόσφαιρο με την ευρωπαϊκή Super League

«Σεισμό» έχει προκαλέσει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο η πρόθεση 12 ομάδων να προχωρήσουν στη δημιουργία της ευρωπαϊκής Super League, παρά τις έντονες αντιρρήσεις της UEFA και της FIFA. Οι 12 αυτοί σύλλογοι, μάλιστα περνούν στην αντεπίθεση, απειλώντας με δικαστική προσφυγή τις διεθνείς ποδοσφαιρικές ενώσεις. Κλιμακώνεται ο πόλεμος, ραγδαίες οι εξελίξεις.

Από το βράδυ της Κυριακής μετατράπηκε σε έναν φορέα που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με τις αντιδράσεις να είναι πρωτοφανείς απέναντι στα 12 ιδρυτικά μέλη της και τους ανθρώπους τους που θέλησαν να τραβήξουν το δικό τους δρόμο: της διάσπασης, μεταδίδει το sport24.

Η κλειστή λίγκα, η οποία θα προσομοιάζει αρκετά το NBA, θα απαρτίζεται από συνολικά 20 ομάδες, εκ των οποίων οι 15 θα είναι μόνιμα – ισόβια μέλη του νέου πρωταθλήματος:

Οι 12 ιδρύτριες: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, Τσέλσι, Άρσεναλ και Τότεναμ από Αγγλία – Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης από Ισπανία – Γιουβέντους, Μίλαν και Ίντερ από την Ιταλία.

Ακόμη τρεις ομάδες θα προστεθούν στις αρχικές 12. Από το πρωί πιθανολογείται ότι θα είναι η Παρί από τη Γαλλία και οι γερμανικές Μπάγερν Μονάχου – Ντόρντμουντ, αλλά αργά το απόγευμα είπαν «όχι».

Πέντε ομάδες, θα προκρίνονται κάθε χρόνο, ανάλογα με τις επιδόσεις της προηγούμενης σεζόν, λέει το σχέδιο. Τα σενάρια πληθαίνουν, αλλά ο πόλεμος μόλις ξεκίνησε.

Ο πρόεδρος της Γιουβέντους, Αντρέα Ανιέλι, και ο συμπρόεδρος της Γιουνάιτεντ, Τζόελ Γκλέιζερ, θα είναι αντιπρόεδροι του ομίλου, με πρόεδρο τον επικεφαλής της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ.

Απέναντί τους, τα μέλη του νεοσύστατου οργανισμού βρίσκουν την UEFA, την FIFA, κυβερνήσεις χωρών και τη συντριπτική πλειονότητα της φίλαθλης κοινής γνώμης, με τον Νο 1 διοικητικό παράγοντα της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Αλεξάντερ Τσεφέριν, να περνάει στην αντεπίθεση την Δευτέρα (19/4) με σκληρές δηλώσεις με αποδέκτη τον -πρώην πλέον πρόεδρο της ECA (Ένωση Ευρωπαϊκών Συλλόγων)- Αντρέα Ανιέλι.

Οι ομάδες συμμετέχουν στο UEFA Champions League επειδή το αξίζουν και όχι επειδή κατόπιν επιθυμίας των λίγων άπληστων. Όλοι οι σύλλογοι θα πρέπει να καλλιεργήσουν το όνειρο της συμμετοχής. Αυτή είναι η ιδέα μας", σημειώνει.

"Δεν μπορώ να τονίσω πιο έντονα πως είμαστε όλοι ενωμένοι απέναντι σε αυτές τις επαίσχυντες, εγωιστικές προτάσεις, τροφοδοτούμενες από την απληστία πάνω από όλα.

Το ποδόσφαιρο και οι κυβερνήσεις είναι ενωμένες. Είμαστε όλοι ενωμένοι απέναντι σε αυτό το σχέδιο που δεν έχει λογική. Η αγγλική ομοσπονδία, η ισπανική, η ιταλική, η La Liga, η Serie A, η FIFA και οι 55 δικές μας ομοσπονδίες είναι αντίθετες με αυτό το σχέδιο που πηγαίνει κόντρα στο ποδόσφαιρο. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να γίνει αυτή η αλλαγή.

Οι παίκτες που θα παίξουν στις ομάδες που ενδέχεται να πάρουν μέρος στο κλειστό πρωτάθλημα θα αποκλειστούν από το Παγκόσμιο Κύπελλο και τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα".

Προσθέτει: "Κάνουμε έκκληση στους οπαδούς, στα μίντια, στους πολιτικούς και στα όργανα του ποδοσφαίρου να ενωθούν μαζί μας, να κάνουν ό, τι είναι δυνατόν για να αποτρέψουν αυτό το σχέδιο να καρποφορήσει. Οι αλλαγές που θα ανακοινώσουμε είναι τα ευρωπαϊκά βήματα για το καλό του ποδοσφαίρου. Θα εισάγουμε ένα νέο σύστημα για πληρωμές αλληλεγγύης.

Η UEFA διανέμει το 90% των εσόδων επανεπενδύοντας τα στο ποδόσφαιρο όχι μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο Νέων και γυναικών. Η UEFA δεν είναι μόνο ζήτημα χρημάτων, η Super League είναι θέμα χρημάτων. Είναι τα συμφέροντα μίας ντουζίνας ανθρώπων. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για μία βρώμικη ντουζίνα. Η UEFA είναι το ποδόσφαιρο και χρηματοδοτεί το ποδόσφαιρο και μερικά άτομα δεν το καταλαβαίνουν.

Για μερικούς ανθρώπους το μόνο πράγμα που υπάρχει είναι το χρήμα στις τσέπες τους, όχι η αλληλεγγύη ή οτιδήποτε άλλο. Το νέο format της UEFA διατηρεί την ανταγωνιστικότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την οικογένεια ποδοσφαίρου, τα πρωταθλήματα, τα κλαμπ εκτός από τους 12, τις ομοσπονδίες, τις κυβερνήσεις και τον πρωθυπουργό Τζόνσον, Μακρόν, Σασόλι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες που σέβονται τους οπαδούς μας και τις ευρωπαϊκές αξίες.

Νομίζω ότι αυτή η ιδέα ισοδυναμεί με φτύσιμο στο πρόσωπο σε όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και δεν θα τους αφήσουμε να πάρουν το ποδόσφαιρο μακριά μας", τόνισε αρχικά ο ισχυρός άνδρας της UEFA μετά το τέλος της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, για να συμπληρώσει αναφορικά με τον πρόεδρο της Γιουβέντους και εκ των πρωτεργατών της κίνησης για τη δημιουργία της European Super League.

Έχω δει πολλά πράγματα στη ζωή μου. Ήμουν ποινικολόγος. Δεν έχω δει ανθρώπους με τέτοιο ύφος. Ο Εντ Γούντγουορντ με κάλεσε την Πέμπτη για να πει ότι ήταν πολύ ικανοποιημένος και ότι υποστήριξε τις προτάσεις. Είχε ήδη υπογράψει κάτι άλλο. Ο Ανιέλι είναι η μεγαλύτερη απογοήτευση όλων, δεν έχω δει άνθρωπο να λέει τόσα πολλά ψέματα.

Μίλησα μαζί του το Σάββατο, μου είπε ότι αυτά που λέγονταν και γράφονταν ήταν μόνο φήμες, έπειτα είπε ότι με καλούσε πίσω ενώ εκείνος απενεργοποίησε το τηλέφωνο. Η απληστία είναι τόσο μεγάλη, αλλά είμαστε διαφορετικοί. Όλοι υπέγραψαν τη μεταρρύθμισή μας, οπότε δεν ξέρω αν πρέπει να πω τι πιστεύω για αυτούς τους ανθρώπους".

Οι 12 κάλεσαν την UEFA και τη FIFA να αρχίσουν συνομιλίες για τη νέα διοργάνωση, με επιστολή που έστειλαν προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, και τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφερίν.

«Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε μια επείγουσα συζήτηση μαζί μας σχετικά με τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα στο οικοσύστημα του ποδοσφαίρου. Δεν επιδιώκουμε να αντικαταστήσουμε το Champions League ή το Europa League, αλλά να ανταγωνιστούμε και να υπάρχουμε παράλληλα με αυτά τα τουρνουά. Ζητούμε επίσης τη συνεργασία και την υποστήριξή σας για το πώς μπορεί να ενταχθεί η διοργάνωση αυτή στο οικοσύστημα του ποδοσφαίρου και να συνεργαστούμε για την επίτευξη αυτού του στόχου» ανέφεραν χαρακτηριστικά στην επιστολή που έστειλαν σε UEFA και FIFA.

Η European Super League τόνισε σε επιστολή ότι έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 4 δισ. ευρώ κι απειλεί με προσφυγή στα δικαστήρια, για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της:

«Η επίσημη δήλωσή σας μας αναγκάζει να πάρουμε προστατευτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε τους εαυτούς μας από μια τέτοια επιθετική αντίδραση, που όχι μόνο θα θέσει σε κίνδυνο την επιχορήγηση που έχουμε πάρει, αλλά θα είναι και παράνομη.

Γι' αυτό τον λόγο, η Super League Company έχει κάνει ήδη κινήσεις στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη ίδρυση και λειτουργία της διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι θα γίνουν όλες οι λογικές και διαθέσιμες ενέργειες για να προστατευθούν η διοργάνωση και οι μέτοχοί τους, δεδομένης της ανεπανόρθωτης ζημιάς που θα έρθει, αν για οποιονδήποτε λόγο μάς στερηθεί το δικαίωμα να φτιάξουμε τη European Super League και να μοιραστούμε τα λεφτά από τη χορηγία».

Μετά από όλα αυτά το ενδεχόμενο άμεσου αποκλεισμού από το φετινό Champions League των Ρεάλ Μαδρίτης, Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι εξετάζει σοβαρά η UEFA λόγω της σχισματικής κίνησης με την ίδρυση της European Super League, σύμφωνα με τοποθέτηση του μέλους της εκτελεστικής επιτροπής Γέσπερ Μέλερ στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Ο Δανός παράγοντας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι ομάδες αυτές, η Τσέλσι, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Σίτι πρέπει να αποβληθούν από τη φετινή διοργάνωση και περιμένω αυτό να συμβεί την Παρασκευή! Τότε θα πρέπει να βρούμε πώς θα ολοκληρωθεί η σεζόν στο Champions League».

Είναι προφανές ότι η UEFA είναι διατεθειμένη να τραβήξει στα άκρα την υπόθεση προκειμένου να αποτρέψει το σχίσμα στο ποδόσφαιρο. Εφόσον όμως συμβεί ο αποκλεισμός των τριών από τις τέσσερις ομάδες των ημιτελικών γίνεται αντιληπτό ότι τινάζεται στον αέρα η φετινή διοργάνωση καθώς μόνο η Παρί Σεν Ζερμέν αισθάνεται ασφαλής δεδομένου ότι δεν έχει αποδεχτεί την πρόταση για τη European Super League.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με τη δημιουργία της ευρωπαϊκής Super League, παρά τις έντονες αντιρρήσεις της UEFA και της FIFA, και όχι μόνο. Πέντε από τις έξι μεγαλύτερες ομάδες της Premier League έχουν συμφωνήσει με το σχέδιο αυτό και μάλιστα έχουν υπογράψει και τα σχετικά συμβόλαια για τη συμμετοχή τους σε αυτό το ευρωπαϊκό «υπερ-πρωτάθλημα».

Μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο, η JP Morgan, ανακοίνωσε σήμερα πως έχει συμφωνήσει να χρηματοδοτήσει το νέο αυτό εγχείρημα.

Οι μετοχές της Γιουβέντους έχουν αυξηθεί πάνω από 12% τη Δευτέρα. Οι μετοχές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανεβαίνουν σχεδόν 7% και κοιτούν κινήσεις στη Wall Street.

⚽️ Juventus’ share price is up more than 12% this morning on the back of The Super League’s announcement.



Man Utd shares are also up in pre-market trading.



Whether just a negotiating ruse or the real thing, investors think there’s value in it.