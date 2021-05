Η ΕΕ θα δωρίσει 100 εκατ. δόσεις εμβολίου έως τα τέλη της χρονιάς

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει στόχο να δωρίσει τουλάχιστον 100 εκατ. δόσεις εμβολίου κατά Covid-19 σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος έως τα τέλη του 2021, όπως ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen την Παρασκευή.

Κατά τη Σύνοδο Κορυφής για την Υγεία στη Ρώμη, ανέφερε ότι «εργαζόμαστε σκληρά για να θέσουμε υπό έλεγχο την πανδημία. Ταυτόχρονα πρέπει να αποτρέψουμε τέτοιες πανδημίες στο μέλλον».

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη η Επιτροπή ανακοίνωσε τρίτη σύμβαση με τις εταιρείες Pfizer/BioNTech για ακόμη 1,8 δισ. δόσεις εμβολίου.

