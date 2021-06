Στο 8,0% υποχώρησε η ανεργία στην ευρωζώνη τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, σε μηνιαία βάση από 8,1% τον Μάρτιο. Το ποσοστό που αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση παρέμεινε σταθερό σε μηνιαία βάση, στο 7,3%.

Σε ετήσια βάση, το ποσοστό αυξήθηκε κατά 7,3% ή 1,275 εκατ. ανθρώπους στην ευρωζώνη και κατά 6,7% ή 1,406 εκατ. στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η Eurostat εκτιμά ότι 15,380 εκατ. άνθρωποι στην ΕΕ, εκ των οποίων 13,030 εκατ. στην ευρωζώνη, ήταν άνεργοι τον Απρίλιο του 2021.

Σε σύγκριση με τον φετινό Μάρτιο, ο αριθμός των ανέργων υποχώρησε κατά 165.000 στην ΕΕ και κατά 134.000 στην ευρωζώνη. Συγκρινόμενος με τον Απρίλιο του 2020, η ανεργία αυξήθηκε κατά 1,406 εκατ. στην ΕΕ και κατά 1,275 εκατ. στην ευρωζώνη.

