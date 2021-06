Σε υψηλό 15ετίας η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη

Ανέβασε ταχύτητα η επιχειρηματική δραστηριότητα της ευρωζώνης, αγγίζοντας υψηλό 15ετίας τον Ιούνιο, καθώς η χαλάρωση των μέτρων lockdown και η απελευθέρωση της «εγκλωβισμένης» ζήτησης οδήγησαν σε «έκρηξη» στον τομέα των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του IHS Markit, ο PMI υπηρεσιών διαμορφώθηκε τον Ιούνιο στις 58,0 μονάδες από 55,2 τον προηγούμενο μήνα, ο σύνθετος PMI στις 59,2 από 57,1 και ο δείκτης PMI μεταποίησης στο 63,1, όσο και τον προηγούμενο μήνα.

«Η οικονομία της ευρωζώνης καλπάζει με ρυθμό που έχουμε να δούμε 15 χρόνια, καθώς οι επιχειρήσεις αναφέρουν εκτίναξη της ζήτησης, με την άνοδο να γίνεται όλο και ευρύτερη και να εξαπλώνεται από την μεταποίηση προς περισσότερους κλάδους υπηρεσιών» σχολίαζε ο Chris Williamnson, επικεφαλής οικονομολόγος της IHS Markit.

Eurozone business activity grew at the fastest rate for 15 years in June, as the flash #PMI rose to a post-financial crisis high of 59.2 (May: 57.1). Prices charged rose at a record pace, however, spurring increasing concerns about inflation. Read more: https://t.co/L1mm1C0xge pic.twitter.com/pw9Erf7RGq