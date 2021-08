Αφγανιστάν: Δεν θα υπάρξει μεταβατική κυβέρνηση, λένε οι Ταλιμπάν

Δύο αξιωματούχοι των Ταλιμπάν δήλωσαν σήμερα στο Reuters ότι δεν θα υπάρξει μεταβατική κυβέρνηση στο Αφγανιστάν και ότι η οργάνωση αναμένει την πλήρη ανάληψη της εξουσίας.

Ο πρόεδρος Ασράφ Γάνι έφυγε από το Αφγανιστάν μετά την είσοδο των μαχητών Ταλιμπάν στην πρωτεύουσα νωρίτερα σήμερα, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η επιστροφή τους στην εξουσία δύο δεκαετίες μετά την εκδίωξή τους από τις υπό τις ΗΠΑ δυνάμεις.

Ο υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης Αμπντούλ Σατάρ Μιρζακαουάλ είχε δηλώσει ότι η εξουσία θα μεταβιβαστεί σε μεταβατική κυβέρνηση.

Οι Ταλιμπάν πήραν τον έλεγχο του προεδρικού μεγάρου στο Αφγανιστάν, δήλωσαν σήμερα δύο ανώτεροι διοικητές των Ταλιμπάν που βρίσκονται στην Καμπούλ.

Εκπρόσωπος των Ταλιμπάν δήλωσε νωρίτερα πως η οργάνωση έδωσε εντολή στους μαχητές της να εισέλθουν στην Καμπούλ για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο λεηλασιών, αφότου η τοπική αστυνομία εγκατέλειψε τις θέσεις της.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας αναφέρει πως υπάρχουν μαρτυρίες για πυροβολισμούς σε συνοικίες της Καμπούλ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Συγκρούσεις στα περίχωρα της Καμπούλ

Περισσότεροι από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε συγκρούσεις στα περίχωρα της Καμπούλ, ανακοίνωσε νοσοκομείο στην αφγανική πρωτεύουσα μέσω Twitter μετά την είσοδο μαχητών Ταλιμπάν στην πόλη.

"Οι περισσότεροι (άνθρωποι που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο) ήρθαν από μάχες στην περιοχή Καραμπάγ", διευκρίνισε χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συγκρούσεις. Στην ανακοίνωση δεν υπάρχει αναφορά για θανάτους.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Καμπούλ προειδοποιεί για επιδείνωση της κατάστασης στο αεροδρόμιο

Η αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ ανακοίνωσε σήμερα σε μια προειδοποίηση ασφαλείας ότι η κατάσταση ασφαλείας στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν αλλάζει γρήγορα, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου, όπου υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς καθώς τα αμερικανικά στρατεύματα βοηθούν στην απομάκρυνση των περισσοτέρων μελών του αμερικανικού προσωπικού.

"Υπάρχουν αναφορές ότι το αεροδρόμιο δέχεται πυρά ως εκ τούτου δίνουμε οδηγίες στους Αμερικανούς πολίτες να βρουν καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται", λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσε η πρεσβεία

Διαπραγματεύσεις για την εξουσία

Νωρίτερα ο υπουργός Εσωτερικών του Αφγανιστάν Αμπντούλ Σατάρ Μιρζακουάλ διαβεβαίωνε ότι η πρωτεύουσα Καμπούλ δεν θα δεχθεί επίθεση. «Οι πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν, η πόλη είναι ασφαλής, οποιοσδήποτε προκαλεί αναταραχή στην πόλη θα αντιμετωπιστεί βάσει του νόμου», είπε ο Αφγανός υπουργός Εσωτερικών.

«Η ασφάλεια της πόλης είναι εγγυημένη, δεν θα υπάρξει επίθεση εναντίον της πόλης και έχει συμφωνηθεί πως η μετάβαση της εξουσίας θα γίνει με ειρηνικό τρόπο».

Λίγο πριν, ο εκπρόσωπος τύπου των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ είπε στο BBC πως μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγονται συνομιλίες με το προεδρικό μέγαρο σχετικά με μια ειρηνική κατάληψη της εξουσίας. Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου για την Εθνική Συμφιλίωση Αμπντουλάχ Αμπντουλάχ τις οργανώνει.

«Οι μαχητές των Ταλιμπάν βρίσκονται σε αναμονή σε όλες τις εισόδους της Καμπούλ μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για μια ειρηνική και ικανοποιητική μετάβαση της εξουσίας», είπε ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ.



Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Μπισμιλάχ Καν Μοχαμάντι είπε επίσης σε ένα βιντεομήνυμα, που ανήρτησε στο Facebook ότι εκείνος, ως εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, εγγυάται την ασφάλεια της Καμπούλ. Ανέφερε, επιπλέον, ότι έχει γίνει γνωστό πως ο πρόεδρος Άσραφ Γάνι συναντήθηκε με πολιτικούς και τους ανέθεσε να συγκροτήσουν μια αντιπροσωπεία που θα ταξιδέψει στην Ντόχα τη Δευτέρα για να επιτευχθεί συμφωνία με τους Ταλιμπάν.

«Σας διαβεβαιώνω όλους σας ότι η ασφάλεια της Καμπούλ θα διατηρηθεί εωσότου επιτευχθεί μια συμφωνία», δήλωσε ο Μοχαμάντι. Όπως μάλιστα μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya, αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν έφθασε στο προεδρικό μέγαρο στην Καμπούλ για τη διεξαγωγή συνομιλιών με την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το Reuters, εκπρόσωπος των Ταλιμπάν ζήτησε από τους Αφγανούς πολίτες να παραμείνουν στη χώρα τους και να μην φύγουν λόγω φόβου. Είπε πως δεν σκοπεύουν να εκδικηθούν κανέναν και πως όλοι όσοι έχουν υπηρετήσει την κυβέρνηση και τον στρατό «θα συγχωρεθούν». Κατά τον ίδιο, οι Ταλιμπάν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Αφγανιστάν «για μια ειρηνική παράδοση» της Καμπούλ.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, το γραφείο του προέδρου του Αφγανιστάν με ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε πως ακούγονται πυροβολισμοί σε αρκετά σημεία γύρω από την Καμπούλ και πως οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν την κατάσταση υπό έλεγχο.

Ο πρόεδρος Γάνι ζητάει από τις δυνάμεις ασφαλείας να διασφαλίσουν τη δημόσια τάξη στην Καμπούλ

Ο πρόεδρος του Αφγανιστάν Άσραφ Γάνι ζήτησε νωρίτερα από τις δυνάμεις ασφαλείας να εγγυηθούν την «ασφάλεια όλων των πολιτών» διασφαλίζοντας τη δημόσια τάξη στην Καμπούλ, την ώρα που οι Ταλιμπάν βρίσκονται κοντά στο να πάρουν την εξουσία στο Αφγανιστάν.

«Έδωσα εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας (…) να εγγυηθούν την ασφάλεια όλων των συμπολιτών μας. Αποτελεί ευθύνη μας και θα το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οποιοσδήποτε σκεφθεί να προκαλέσει χάος ή να λεηλατήσει θα αντιμετωπιστεί με βία», δήλωσε ο επικεφαλής του αφγανικού κράτους, σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που εστάλη στον Τύπο.

Εν τω μεταξύ, ο Αλί Άχμαντ Τζαλαλί, ένας ακαδημαϊκός με έδρα τις ΗΠΑ και πρώην υπουργός Εσωτερικών του Αφγανιστάν, είναι πιθανόν να οριστεί επικεφαλής μιας προσωρινής διοίκησης στην Καμπούλ, ανέφεραν τρεις διπλωματικές πηγές σήμερα, την ώρα που οι Ταλιμπάν έχουν περικυκλώσει την πόλη.

Νωρίτερα, ο ασκών καθήκοντα υπουργού Εσωτερικών Αμπντούλ Σατάρ Μιρζακουάλ δήλωσε, σε τηλεοπτική παρέμβαση, ότι μια ειρηνική μετάβαση θα λάβει χώρα, όμως προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες.

Δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές εάν οι Ταλιμπάν έχουν δώσει το τελικό «ναι» στον διορισμό του Τζαλαλί, όπως είχε θεωρηθεί ως ένα ενδεχομένως αποδεκτό πρόσωπο για την επίβλεψη της μετάβασης της εξουσίας, σύμφωνα με τις πηγές.

Εν τω μεταξύ, αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν πως οι διπλωμάτες μεταφέρονται στο αεροδρόμιο από την πρεσβεία που βρίσκεται στον οχυρωμένο τομέα Ουαζίρ Ακμπάρ Χαν. Περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα στέλνονται για να βοηθήσουν τις εκκενώσεις μετά την προέλαση-αστραπή των Ταλιμπάν που οδήγησε την ισλαμική οργάνωση στην Καμπούλ μέσα σε ελάχιστες ημέρες.



Σημειώνεται πως μόλις την περασμένη εβδομάδα, εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ ανέφεραν πως η Καμπούλ θα μπορούσε να κρατήσει τουλάχιστον για τρεις μήνες.

Μέλη "κεντρικών" ομάδων των ΗΠΑ εργάζονται από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ, ενώ αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε πως αρκετά μέλη του προσωπικού της ΕΕ μετακινήθηκαν σε ασφαλέστερη περιοχή της πρωτεύουσας που δεν έχει γίνει γνωστή.

Σύμφωνα, δε, με αμερικάνο αξιωματούχο, οι ΗΠΑ έχουν δώσει «οδηγία» σε άλλες πρεσβείες στην Καμπουλ «να λειτουργήσουν με περιορισμένο προσωπικό από κατάλληλη τοποθεσία».

Ελικόπτερα προσγειώνονται στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Καμπούλ προκειμένου να εκκενώσουν το προσωπικό [Rahmat Gul/AP]

Η δε Βρετανία δήλωσε πως εργάζεται για να προστατεύσει τους πολίτες της και να βοηθήσει άλλους πρώην εργαζόμενους της Βρετανίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις, να φύγουν από το Αφγανιστάν, όπως ανέφερε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, την ώρα που οι Ταλιμπάν εισέρχονται στην Καμπούλ.

«Αξιωματούχοι του υπουργείου Εσωτερικών εργάζονται τώρα για να προστατεύσουν τους Βρετανούς υπηκόους και να βοηθήσουν πρώην εργαζόμενους της Βρετανίας και άλλα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις να ταξιδέψουν στη Βρετανία», σημειώνεται σε μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter.

Δεν υπάρχουν αναφορές για μάχες εντός της πόλης, όπως μεταδίδει το Reuters. Ωστόσο, στην Καμπούλ επικρατεί αναταραχή, καθώς πολλοί άνθρωποι επιχείρησαν να πάρουν τις οικονομίες τους, να αγοράσουν φαγητό και να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Σε πολλούς δρόμους επικρατεί κυκλοφοριακό χάος, καθώς οι πολίτες είτε προσπαθούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους είτε να μεταβούν στο αεροδρόμιο, περιγράφουν κάτοικοι.

Ο Μπάιντεν... προειδοποιεί τους Ταλιμπάν

Με ανακοίνωσή του ο Τζο Μπάιντεν γνωστοποίησε ότι η Ουάσιγκτον προειδοποίησε τους Ταλιμπάν ότι «οποιαδήποτε δράση από την πλευρά τους θέσει προσωπικό των ΗΠΑ ή την πρεσβεία σε κίνδυνο, θα αντιμετωπιστεί με ισχυρή στρατιωτική αντίδραση». Σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα δουλέψουν με τον πρόεδρο της χώρας και άλλους πολιτικούς ηγέτες, όπως και με περιφερειακές δυνάμεις ώστε «να αποφευχθεί περαιτέρω αιματοχυσία και να αναζητηθεί πολιτικός διακανονισμός».

Ωστόσο ειδικοί προειδοποιούν ότι το Αφγανιστάν, με ένα μείγμα εθνικών ομάδων και μεγάλες τοπικές αντιπαλότητες οδεύει σε ένα εμφύλιο πόλεμο. «Αυτό είναι το τέλος του Αφγανιστάν ως έθνους», δηλώνει ο Sara Wahedi, πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος στο Twitter. «Κανείς δεν θα μπορεί να ηγηθεί όλης της χώρας. Επιστρέψαμε στο 1992».

«Αυτό που υποτιμήσαμε ήταν το επίπεδο του σχεδιασμού των Ταλιμπάν σε ότι αφορά την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων», δήλωσε στους Financial Times ο Rudra Chaudhuri, καθηγητής στο King’s College. «Είχαν ξεκάθαρο σχέδιο. Το ερώτημα είναι πως το σύνολο των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δεν το ήξερε».

Πολλοί Αφγανοί είναι έξαλλοι με το ότι οι ΗΠΑ εστιάζουν μόνο στην απομάκρυνση του προσωπικού τους. Ο Muska Dastageer καθηγητής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Αφγανιστάν περιέγραψε την αίσθηση που έχουν οι Αφγανοί από το μήνυμα που έστειλαν οι Αμερικανοί ως εξής: «Σας παρακαλούμε, μην αρχίσετε τις σφαγές μέχρι να φύγουμε. Ευχαριστούμε».

Εκκένωση της πρεσβείας των ΗΠΑ

Νωρίτερα, δυο Αμερικάνοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters πως οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει να εκκενώνουν τους διπλωμάτες τους από την πρεσβεία στην Καμπούλ.

«Έχουμε μια μικρή ομάδα ανθρώπων που φεύγουν τώρα που μιλάμε, η πλειονότητα του προσωπικού είναι έτοιμοι να φύγουν… η πρεσβεία συνεχίζει να λειτουργεί», ανέφερε ο ένας από τους αξιωματούχους.

Όπως σημειώνει το Reuters, η εκκένωση των περισσότερων διπλωματών αναμένονταν να ξεκινήσει σήμερα Κυριακή, καθώς οι Ταλιμάν συνεχίζουν την προέλασή τους και εκτιμάται πως είναι θέμα ημερών να φτάσουν στην πόρτα της Καμπούλ.

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος του Αφγανιστάν, Ashraf Ghani έδωσε χθες εύσημα στις αφγανικές δυνάμεις ασφάλειας και άμυνας, με σύντομο τηλεοπτικό του μήνυμα, όπου ανέφερε πως είχαν ένα «ισχυρό πνεύμα για να υπερασπιστούν τον λαό και τη χώρα τους». Ωστόσο, η έλλειψη αντίστασης από οποιαδήποτε αφγανική στρατιωτική μονάδα απέναντι στην προέλαση των Ταλιμπάν έχει προκαλέσει σοκ. Ορισμένοι εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και άλλοι κατέληξαν σε συμφωνίες με τους Ταλιμπάν για να σταματήσουν τις μάχες και να παραδώσουν τον οπλισμό και εξοπλισμό τους.

Με την αποχώρηση των αμερικανικών και άλλων ξένων δυνάμεων, οι Ταλιμπάν έχουν ήδη καταλάβει ή μάχονται για τον έλεγχο 34 επαρχιών του Αφγανιστάν από τις 6 Αυγούστου, μεταξύ των οποίων η Κανταχάρ, η Λασκαρ Γκα, η Χεράτ, η Μαζάρ ι Σαρίφ, και η Τζαλαλαμπάντ.

Ο πρεσβευτής της Βρετανίας αναχωρεί εντός της ημέρας

Εν τω μεταξύ, ο πρεσβευτής της Βρετανίας στο Αφγανιστάν πρόκειται να έχει εγκαταλείψει τη χώρα της Ασίας αεροπορικώς ως το απόγευμα, αναφέρει στο σημερινό της φύλλο η Sunday Telegraph, αφού εκατοντάδες μέλη του στρατού του ΗΒ μετέβησαν στη χώρα για εγγυηθούν την ασφάλεια της απομάκρυνσης των βρετανών διπλωματών, δημοσίων λειτουργών και πολιτών.

Οι δυτικές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, σπεύδουν να απομακρύνουν εσπευσμένα διπλωμάτες και άλλους πολίτες τους.

Το σχέδιο για την απομάκρυνση των Βρετανών προέβλεπε ότι η επιχείρηση θα διαρκούσε εβδομάδες, όμως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της κυριακάτικης έκδοσης της Τέλεγκραφ, η ταχύτητα της προέλασης των Ταλιμπάν εγείρει φόβους πως το αεροδρόμιο της Καμπούλ θα καταληφθεί σύντομα από τους αντάρτες και το Λονδίνο αποφάσισε να επισπεύσει τη διαδικασία.

Ως το βράδυ του Σαββάτου είχαν απομείνει μόλις μερικές δεκάδες βρετανοί διπλωμάτες και δημόσιοι λειτουργοί από τους 500 που υπηρετούσαν στο Αφγανιστάν ως αυτή την εβδομάδα. Ο πρεσβευτής αναμένεται να αναχωρήσει μέσα στην ημέρα.

Δεν ήταν εφικτή η επικοινωνία με κάποιον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών για να σχολιάσει το δημοσίευμα της εφημερίδας.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αποφάσισε να αναπτυχθούν κάπου 600 στρατιωτικοί, ιδίως μέλη των Ειδικών Δυνάμεων, στην Καμπούλ για να εγγυηθούν την ασφάλεια της επιχείρησης απομάκρυνσης των βρετανών πολιτών και αφγανών συνεργατών τους, κυρίως διερμηνέων.

Ο στρατός της Γερμανίας προετοιμάζεται για επιχείρηση εκκένωσης

Εξάλλου, οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας ετοιμάζονται για αποστολή εκκένωσης γερμανών διπλωματών και πολιτών καθώς και αφγανών συνεργατών και υπαλλήλων από το Αφγανιστάν υπό αυστηρή φρούρηση, ενημέρωσαν στρατιωτικές πηγές το Γερμανικό Πρακτορείο χθες Σάββατο.

Το μέτρο που θα δίνει την εξουσιοδότηση στον Μπούντεσβερ, τον ομοσπονδιακό γερμανικό στρατό, ώστε να αναπτύξει μέλη της δύναμης ταχείας αντίδρασης μέσα σε μια εβδομάδα, λέγεται πως καταρτίζεται με ταχύ ρυθμό στο κοινοβούλιο.

Οι πηγές του dpa εξήγησαν ότι ελάχιστες αμφιβολίες υπάρχουν μεταξύ των μελών της Μπούντεσταγκ πως η αποστολή αυτή θα είναι απαραίτητη.

Στο Αφγανιστάν βρίσκονται επί του παρόντος πάνω από 100 γερμανοί πολίτες, συμπεριλαμβανομένων διπλωματών και υπαλλήλων στην πρεσβεία στην Καμπούλ, καθώς και ειδικών που εργάζονται σε υπουργεία και οργανισμούς.

Αφγανοί που εργάζονται για τη γερμανική κυβέρνηση θα απομακρυνθούν επίσης εσπευσμένα, αν και ο ακριβής αριθμός τους δεν είναι σαφής. Μόνο το υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Γερμανίας απασχολεί πάνω από 1.000 Αφγανούς.

Την Παρασκευή, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων στην πρεσβεία στην Καμπούλ στο «απόλυτο μίνιμουμ», όπως και άλλες χώρες, εν μέσω της ταχύτατης προέλασης των Ταλιμπάν στην εμπόλεμη χώρα.

Χθες, η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ και κλιμάκιο του υπουργικού συμβουλίου εξέτασαν εκτάκτως την αντίδραση του Βερολίνου στην επιδείνωση της κατάστασης στο Αφγανιστάν. Η συνεδρίαση του κλιμακίου αντιμετώπισης της κρίσης έγινε ψηφιακά και συμμετείχαν ο αντικαγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας, η υπουργός Άμυνας Άνεγκρετ Κραμπ-Καρενμπάουερ, ο υπουργός Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ, ο Χέλγκε Μπράουν, υπουργός προεδρίας της κυβέρνησης, και αντιπρόσωπος του υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης απομάκρυνσης των γερμανών πολιτών από το Αφγανιστάν αναμένεται να αναπτυχθούν κυρίως αλεξιπτωτιστές της δύναμης ταχείας αντίδρασης.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ