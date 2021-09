Γεράκια και περιστέρια ερίζουν για τα μαξιλάρια της ΕΚΤ

Εαν η ΕΚΤ προχωρήσει βιαστικά και σύντομα σε αυστηρότερη νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ θα ήταν «μεγάλο λάθος», δήλωσε ο Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικονομία, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg.

Συμφωνεί με την συγκλίνουσα εκτίμηση αρκετών αξιωματούχων και οικονομολόγων ότι η αύξηση του πληθωρισμού είναι "προσωρινή". Ωστόσο, την ιδια ώρα, αντίθετες εκτιμήσεις και φόβοι, διχάζουν τους αρχιτραπεζίτες στους κόλπους της ΕΚΤ... αλλά και της Fed στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

"Γεράκια" και "περιστέρια" ερίζουν για τον δραστικό περιορισμό ή όχι της νομισματικής χαλάρωσης και τις επιπτώσεις στην οικονομία, στο χρέος, τον πληθωρισμό, την απασχόληση, στις προσδοκίες για εύρωστη ανάκαμψη, καθώς η εμπειρία έχει δείξει πως η απόσυρση των μαξιλαριών μπορεί να κρύβει από κάτω κινδύνους, να κρύβει τον... γκρεμό.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αποφασίσει την Πέμπτη εάν θα τολμήσει να μειώσει τα κίνητρα έκτακτης ανάγκης, ενώ η πανδημία εξακολουθεί να απειλεί την οικονομία της ευρωζώνης που παραμένει εύθραυστη.

Αν και έδειξε σημάδια ανάκαμψης λείπει η δυναμική, τορπιλίζοντας τις προσδοκίες ευρωστίας και τις ελπίδες διατηρήσιμης ισχύος.

Αναλυτές αναμένουν διεθνώς αυτή την εβδομάδα ότι η κεντρική τραπεζα της Ρωσίας ενδέχεται να αυξήσεις τα επιτόκια μετά τη σύσφιξη του Ιουλίου, ενώ η κεντρική τράπεζα του Καναδά φαίνεται πως επιθυμέι να αποφύγει οποιαδήποτε κίνηση πριν από τις εκλογές.

Σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν πριν μερικές ημέρες σε έρευνα του Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αρχίσει να επιβραδύνει τις αγορές ομολόγων το τέταρτο τρίμηνο, ενώ ενδέχεται να μην εξαντλήσει ολόκληρο το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων ύψους 1,85 τρισ. ευρώ πριν ολοκληρωθεί την επόμενη χρονιά,

Οπως σημειώνεται σε δημοσίευμα του πρακτορείου, οι βελτιωμένες οικονομικές προοπτικές της ευρωζώνης θα επιτρέψουν στους αξιωματούχους της κεντρικής τράπεζας να μειώσουν τον ρυθμό των αγορών από τα 80 δισ. ευρώ τον μήνα τον Σεπτέμβριο, σε 50 δισ. ευρώ τον Μάρτιο.

Η απόφαση για τον τερματισμό του προγράμματος τότε (τον Μάρτιο), όπως είναι προγραμματισμένο επί του παρόντος, αναμένεται στο τέλος της χρονιάς.

Μία επιβράδυνση του έκτακτου προγράμματος αγορών ομολόγων λόγω πανδημίας σαν αυτή που προβλέπεται, αναμένεται να αφήσει περίπου 70 δισ. ευρώ αχρησιμοποίητα από τα συνολικά χρήματα του προγράμματος.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ έχει αναφέρει πολλές φορές ότι η κεντρική τράπεζα ενδεχομένως να μη χρησιμοποιήσει το συνολικό ποσό.

Σχεδόν το 60% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ή 25 από τους 42, δήλωσαν ότι η ΕΚΤ θα μειώσει το ρυθμό των αγορών από το επόμενο τρίμηνο, 17 δήλωσαν ότι θα διατηρήσει τον τρέχοντα «σημαντικά υψηλότερο» ρυθμό της, ενώ κανένας δεν προέβλεψε περαιτέρω επιτάχυνση. Ο μέσος όρος των 33 προβλέψεων έδειξε ότι η ΕΚΤ αναμένεται να αγοράζει ομόλογα αξίας 70 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του PEPP, από τον τρέχοντα στόχο των 80 δισ. ευρώ μηνιαίως, από το επόμενο τρίμηνο.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν στην έρευνα του Bloomberg προβλέπουν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα τουλάχιστον έως το 2023, σε ευθυγράμμιση με το guidance της ΕΚΤ.

Παρέμεινε ωστόσο υψηλότερα από το όριο των 50 μονάδων, που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Πρόκειται για ακόμη ένα ισχυρό αποτέλεσμα από τις επιχειρήσεις της ευρωζώνης, σημείωσε ο οικονομολόγος της IHS Markit, Joe Hayes.

Οι συνεχείς διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας όμως που προκαλούνται από την πανδημία οδηγούν το κόστος των πρώτων υλών σε εκτόξευση ξανά. Ο δείκτης τιμών εισροών ήταν κοντά σε ρεκόρ, στις 69,5 μονάδες, αν και υποχώρησε από τις 69,9 του Ιουλίου.

The composite Eurozone #PMI was at 59.0 in August (Jul: 60.2) pointing to a softer, yet sharp expansion in activity. Ireland led the way with growth and Italy saw the strongest expansion in 15 years. Intense cost pressures persisted, however. Read more: https://t.co/LdLFC2ZaT4 pic.twitter.com/8YXXr9hKEe