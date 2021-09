Τον στρατό ετοιμάζεται να κατεβάσει η Βρετανία για να παραδίδει βενζίνη

Ακόμη και τον στρατό μπορεί να κατεβάσει η Βρετανία για να κάνει παραδόσεις βενζίνης στα πρατήρια, μετά από ένα Σαββατοκύριακο πανικού αγορών.

Οπως μεταδίδει το CNBC, τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκαν μεγάλες ουρές έξω από τα βενζινάδικα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι οδηγοί προσπάθησαν να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους μετά τα δημοσιεύματα για ελλείψεις.

Η μεγάλη έλλειψη οδηγών φορτηγών καθυστερεί τις παραδόσεις καυσίμων και προϊόντων, με αποτέλεσμα αυτές να έχουν μειωθεί.

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει στρατιωτικό προσωπικό για την παράδοση καυσίμων σε πρατήρια, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο υπουργός Επιχειρήσεων Kwasi Kwarteng δήλωσε την Κυριακή ότι έχει εξαιρέσει τη βιομηχανία καυσίμων από τους βρετανικούς νόμους περί ανταγωνισμού, επιτρέποντας έτσι στις εταιρείες να «μοιραστούν πληροφορίες και να δώσουν προτεραιότητα στην παράδοση καυσίμων στις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

Our #MB100 service is unable to serve Woodfield road, Crawley, due to congestion caused by queues for the petrol station. Buses are diverted via Northgate Avenue and can't serve stops between Magistrates Court and Woolborough Lane.