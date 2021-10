«Eπεσαν» Facebook, WhatsApp και Instagram

Πρόβλημα σύνδεσης με το Facebook, το WhatsApp και το Ιnstagram αντιμετωπίζουν χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Οι τρεις εφαρμογές τέθηκαν εκτός λειτουργείας τη Δευτέρα λίγο πριν τις 7 ώρα Ελλάδας.

Ακόμα δεν έχει γίνει κάποιο επίσημο σχόλιο από το Facebook σχετικά με το ποια είναι η αιτία του προβλήματος ή πότε θα επανέλθουν οι εφαρμογές.

Σε μήνυμα στο Twitter το Facebook ανέφερε ότι γνωρίζει πως κάποιοι άνθρωποι έχουν πρόβλημα να συνδεθούν με την εφαρμογή. «Εργαζόμαστε για να oμαλοποιηθούν και πάλι τα πράγματα το γρηγορότερο δυνατό και ζητούμε συγγνώμη για την όποια αναστάτωση» τονίζει το κοινωνικό δίκτυο.

We’re aware that some people are having trouble accessing Facebook app. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.